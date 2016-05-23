Mark Zuckerberg'in ifade verdiği sırada yakalanmış stresli yüz ifadesi, photoshop ustaları tarafından sıkça kullanıldı.

Facebook’un yaklaşık 80 milyon insanın verilerini çaldırması ve bunun sonucunda ortaya çıkan süreç, Zuckerberg ve şirketi için pek hoş olmadı. Bu durum pek çok kişiyi sinirlendirse de internet dünyasındaki binlerce insan, Zuck’un senatörlerin önüne çıkıp ifade verdiği görüntüleri bir cevher olarak gördü. Dünyanın en zengin insanlarından olan Zuckerberg’in zorlandığı dakikalarda kameralara verdiği görüntüleri photoshop şaheserlerine dönüştüren bazı insanlar, ortaya son derece komik görüntülerin çıkmasını sağladılar. Karşınızda Zuckerberg’in ifadesinden sonra internete yansıyan komik photoshop çalışmaları:

Dilber Ay feat. Mark - Hesap Soracağım

Kibar Feyzo

Bambaşka Bir Veri Var Arka Sokaklarda

Yalan Testi

Candy Crush

Sarmaşık

Organize işler

Ofsayt Mark

Ölümsüz Mark

Zuckerberg için yapılan bu komik ptohoshop çalışmaları, Facebook’un bu veri krizini yavaş yavaş atlattığını bizlere gösteriyor. Zuck’un ifadesi boyunca gergin ifadelerinin kameralara yansıması, olayların yumuşaması yönünde yine Zuck’a yaramış gibi duruyor.