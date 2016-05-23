Facebook’un yaklaşık 80 milyon insanın verilerini çaldırması ve bunun sonucunda ortaya çıkan süreç, Zuckerberg ve şirketi için pek hoş olmadı. Bu durum pek çok kişiyi sinirlendirse de internet dünyasındaki binlerce insan, Zuck’un senatörlerin önüne çıkıp ifade verdiği görüntüleri bir cevher olarak gördü. Dünyanın en zengin insanlarından olan Zuckerberg’in zorlandığı dakikalarda kameralara verdiği görüntüleri photoshop şaheserlerine dönüştüren bazı insanlar, ortaya son derece komik görüntülerin çıkmasını sağladılar. Karşınızda Zuckerberg’in ifadesinden sonra internete yansıyan komik photoshop çalışmaları:
Dilber Ay feat. Mark - Hesap Soracağım
Kibar Feyzo
Bambaşka Bir Veri Var Arka Sokaklarda
Yalan Testi
Candy Crush
Sarmaşık
Organize işler
Ofsayt Mark
Ölümsüz Mark
Zuckerberg için yapılan bu komik ptohoshop çalışmaları, Facebook’un bu veri krizini yavaş yavaş atlattığını bizlere gösteriyor. Zuck’un ifadesi boyunca gergin ifadelerinin kameralara yansıması, olayların yumuşaması yönünde yine Zuck’a yaramış gibi duruyor.