Facebook’un, kurucusu Mark Zuckerberg’le birlikte Twitter’da takip ettiği 10 Türk’ü listeledik.

Ne Zuckerberg ne de Facebook Twitter’ı aktif olarak kullanmıyor olsalar da her ikisinin de Twitter hesabında ciddi bir takipçi sayısı bulunuyor. Takip ettikleri kişilerin sayısı ise elbette takipçilerine nazaran çok daha düşük sayıda. Özellikle Zuckerberg’i bir kenara koyacak olursak Facebook, toplam 14 milyon takipçi sayısına sahip ve yalnızca 88 kişiyi takip ediyor. Zuckerberg’in takipçi sayısı ise 428 bin. Takip ettiği kişilerin sayısı da 818.

Şimdi her iki Twitter hesabından takip edilen 10 Türk’ün hangilerini olduklarını söylemeden önce bizim için de ufak bir sürpriz yaşandı. Hatta arkadaşımız birkaç saat önce fark edene dek kendisinin de durumdan haberi yokmuş. Bu takip edilen kişiler arasında Webtekno bünyesinde çalışan Eray Demirok da (kendisi Android geliştiricisidir) yer alıyor. Eray kardeşimiz hem Facebook’un, hem de Zuckerberg’in hesabından takip ediliyor. Eray’la birlikte gözümüze çarpan 10 Türk’ün Twitter hesapları şöyle:

https://twitter.com/eraydemirok

https://twitter.com/rssems

twitter.com/emrahtokalak

twitter.com/akazan

twitter.com/gokhantoka

twitter.com/sahin_fx

twitter.com/charcoalonur

twitter.com/ahmet

twitter.com/webninjasi

twitter.com/noxistanbul