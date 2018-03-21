Mark Zuckerberg, İngiltere’ye İfade Vermeye Çağırıldı

Facebook’un kullanıcı bilgilerini sızdırdığı ile ilgili haberler, sosyal medyanın güvenilirliğini tekrar gündeme getirdi. Bu nedenle İngiltere Parlemantosu DCMS Komisyonu, Mark Zuckerberg’i oturuma katılmaya çağırdı.

İngiltere Parlamentosu’nun Dijital, Kültür, Medya ve Spor (DCMS) Komisyonu, ünlü sosyal medya platformu Facebook’un kurucusu ve CEO’su Mark Zuckerberg’i, kişisel verilerin usulsüzce kullanımı ile ilgili iddialara yanıt vermesi amacıyla, oturuma katılmaya çağırdı.

Konu ile ilgili olarak davetini mektup yolu ile yapan DCMS Komisyonu Başkanı Damian Collins, Zuckerberg’ten komisyon üyelerini bilgilendirmesini istedi. Ayrıca Collins mektubunda, Facebook kullanıcılarının kişisel bilgilerinin nasıl işlendiğine yönelik bir açıklama beklediğini ve oturuma katımlıyla ilgili üyelere, 26 Mart’a kadar geri dönüş yapılmasını istediğinin de altını çizdi.

Öte yandan, Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani’de, sosyal medya hesabı üzerinden Mark Zuckerberg’i konu ile ilgili açıklama yapmak için Avrupa Parlamentosuna açıklama yapmaya çağırmıştı.

50 milyon hesaptan kişisel verilerin toplandığına dair iddialar, Cambridge Analytica’nın eski çalışanı Christopher Wylie tarafından ortaya atılırken, aynı zamanda verilerin içerisinde kişisel mesajlaşmalarında olduğu savunulmuştu.

Gelişen bu olaylar karşısında, bazı haber kanallarının yayınladığı gizli kamera çekimlerinde şirketin bazı yöneticilerinin, internet ortamında siyasetçilerin itibarını sarsmak için tehdit edebileceği ve rüşvet isteyeceği gizli kameralara takıldı. Facebook, bu olaylar karşısında 8.1’lik değer kaybı yaşayarak son 5.5 yılın en sert düşüşünü yaşadı.

Facebook bu bağlamda, kendi dijital adli bilişim uzmanlarından oluşan bir ekip ile faaliyetleri incelemeye koyuldu. Peki siz konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Facebook yaşadığı zor zamanları atlatarak eski formuna dönebilir mi, yoksa düşüşü hızlanır mı?