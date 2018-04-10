Mark Zuckerberg’in başındaki kara bulutlar Facebook’tan Instagram dolaylarına doğru harekete geçti. Şimdi ise Instagram’ın Snapchat’den özellik çaldığı iddiaları ortalıkta dolanıyor. Ancak Mark Zuckerberg durumdan çok rahatsız olmamış ki, kopyalamaya ‘devam’ dedi.

Facebook’un görsel paylaşım platformu Instagram ile Snapchat arasındaki çekişmenin var olduğunu hepimiz az çok tahmin ediyoruz. Bu bağlamda kaynaklardan gelen habere göre, Instagram'ın yaratıcıları, Snapchat'ten özellikler 'kopyalamayı' reddediyorlardı. Ta ki Facebook'un CEO'su ve Instagram'ın da sahibi Mark Zuckerberg bizzat 'emredene' dek!

Konu hakkında konuşan Instagram yaratıcıları, “Eğer Mark ürününü sallamıyorsa, Instagram bir nesli kaçırmayı göze alacaktır” ifadelerinde bulundu. Sizin de bildiğiniz gibi Snapchat’in büyümesi Instagram’ın ‘Hikayeler’ özelliğini devreye sokması ile yavaşlamıştı. Yani anlayabileceğiniz üzere Instagram, özelliklerinden bazılarını Snapchat’den kopyalamış da olsa durum, Snapchat için tehdit oluşturuyordu.

Mark Zuckerberg’in böyle bir karar vermesinin altında yatan ana sebep muhtemelen, Facebook’un şu sıralar düşüşte olması ve başarı kaynağı olarak Instagram’ın görülmesidir. Hatta bize göre Facebook’u terk etmeyen birçok insan, bunu Instagram’ın yadsınamaz başarısı sayesinde yapıyor. Haliyle Mark Zuckerberg de şu durumda işini şansa bırakmak istemedi. Peki siz konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce de Instagram, Snapchat’den mi esinleniyor?