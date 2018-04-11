Bildiğiniz gibi Facebook ve Cabridge Analytica skandalları her geçen gün daha fazla katlanarak devam ediyor. Ne zaman durulacağı belli olmayan olaylara yeni birisi daha eklendi. Gelen bilgilere bakılırsa Facebook CEO’su Mark Zuckerberg, kendi bilgilerini de sızdırmış durumdaydı.

Haftalar boyu konuştuğumuz Facebook, son gelen verilere doğrultusunda 87 milyon kullanıcının bilgilerini Cambridge Analytica’ya sızdırmıştı. Ancak Mark Zuckerberg, bugün House komitesine verdiği demeçte ihlal ile ilgili yeni ve önemli bir bağlantıyı ortaya koydu.

House’a konuşan Facebook CEO’sunun söylemlerine bakılacak olursa, Zuckerberg’in profili de alınan diğer profil bilgilerinin içerisindeydi. Anlayacağınız o ki, Zuckerberg kendini de diğer kullanıcılardan ayırmamıştı. Olay ise Facebook kurucusunun gelen sorulardan birini cevaplaması sonucu ortaya çıktı. Eshoo, Mark Zuckerberg’e “Verileriniz satılan bilgilerin içerisinde miydi?” diye sorduğunda, Zuckerberg, “Evet” yanıtını vermişti.

Zurkerberg’in “thisisyourdigitallife” uygulamasını kendisi mi yoksa arkadaşları aracılığı ile mi kullandığı şu anlık net olmasa da, sonuçta Mark Zuckerberg’in de verileri Cambridge Analytica’nın eline geçmişti. Peki siz konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Mark Zuckerberg, bu cevabı verirken samimi miydi yoksa bu düşünülmüş bir cevap mıydı?