Mark Zuckerberg, Oculus İçin Açılan Dava Nedeniyle İfade Verecek!

Zuckerberg, Facebook’un 2014 yılının Mart ayında satın aldığı Oculus VR aleyhine açılan dava nedeniyle ifade verecek.

Oculus VR, Doom’un geliştiricisi olan ZeniMax tarafından dava edildi. Şirket, 2013 yılında bünyelerinden ayrılıp Oculus’un CTO’luğuna getirilen John Carmack’ın beraberinde bazı patentleri de götürdüğünü iddia ediyor. Bildiğiniz gibi Oculus VR, Facebook tarafından 2014 yılının Mart ayında satın alınmıştı. Dolayısıyla mahkemede Facebook’un CEO’su Mark Zuckerberg ve Oculus’un kurucusu Palmer Luckey de hazır bulunacak.

Oculus’tan 2 milyar dolar tazminat talep eden ZeniMax olayı bir adım daha öteye taşıyarak, Facebook’un, Carmack’ın söz konusu teknolojiyi çaldığından haberinin olduğunu iddia ediyor. ZeniMax’a göre Carmack, şirkete ait binlerce dokümanı USB aracılığı ile başka bir bilgisayara taşıdığını öne sürüyor.

Zuckerberg ise Oculus yöneticileri hakkında yapılan bu suçlamaları kesin bir dille reddediyor. Hatta dava kararından önce şirket bir açıklama yaparak, ZeniMax’in Oculus’un satış gelirlerinden pay koparmaya çalıştığını iddia etmişti.

Sonuç olarak ortada bir dava mevcut ve Facebook, 2 milyar dolar gibi ciddi bir rakamı ödemek zorunda kalabilir. Belki maddi açıdan çöküşe götürecek bir rakam olmasa da davanın kaybedilmesi, şirkete prestij açısından ciddi bir zarar verecektir.