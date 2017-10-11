Mark Zuckerberg, Porto Riko Yüzsüzlüğü İçin Özür Diledi!

Geçtiğimiz haftalarda yıkıcı bir kasırgayla vurulan Porto Riko’yu dün sanal gerçeklik teknolojisi Facebook Spaces ile ziyaret eden Mark Zuckerberg, sosyal medyada yüzsüz ilan edilmişti. Bugün kendisinden beklenen özrü diledi ve hatasını kabul etti.

Facebook’un kendi sanal karakterinizi oluşturup, VR donanımları aracılığıyla arkadaşlarınızla beraber katılacağınız farklı bir etkileşim ortamı sağlayan Spaces teknolojisi, firmanın en çok güvendiği adımlarından. Fakat bu adımlar bizzat Mark Zuckerberg tarafından burkuldu. Geçtiğimiz haftalarda onlarca insanın ölümüyle sonuçlanan Maria kasırgası felaketi sonrası bölgeye Facebook Spaces aracılığıyla sanal bir ziyarette bulunan Zuck’ın bu tavrı tepki topladı.

Sanal gerçeklikle yapılan tura dair yapılan canlı yayın videosunda söylediklerinin amacıyla örtüşmediğini söyleyen Zuck, farkındalık yaratmak istediklerini fakat konunun sapmasına engel olamadıklarını kabul etti.

Son zamanlarda Zuckerberg’in adı fazlasıyla siyasete karıştı ve Facebook, özellikle ABD’de büyük itibar kaybı yaşadı. Bu yüzden yaraya tuz basan Porto Riko yüzsüzlüğünün ardından birinci ağızdan açıklama yapılması gerekiyordu ve fazla zaman geçmeden de öyle oldu. Zira Zuck’ın iş başarısı bir kenara, toplumsal meselelere karşı hassasiyet algısı değişmiş durumda. Bu tavır şirketine daha fazla zarar vermeden toparlanmalı ve eski itibarına geri dönmeli. Yoksa onun adına her şey için çok geç olabilir.

Eşine benzerine rastlanmayan bir doğal afet ve yıkım, kendisinden önce bir eşi olmayan Facebook gibi değerli bir şirket ve genç yaşta milyonları kucaklayan Mark Zuckerberg’ün, gene eşi benzeri görülmemiş hatası. Bu olay hafızlarda yer etmeye devam edecek.

Porto Riko ise dünyanın her köşesinden gelen yardımlarla yeniden yapılandırılıyor.