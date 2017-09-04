Facebook'un sahibi Mark Zuckerberg ve eşi Priscilla Chan'in Facebook profillerini, Facebook'un 'engelleme sınırı' özelliği nedeni ile engellemek mümkün değil. Peki engelleme sınırı tam olarak nedir?

Facebook’un kurucusu ve CEO’su olan Mark Zuckerberg’in kendi dev sosyal medya platformunda çok fazla sayıda takipçisi olması şaşırtıcı bir durum değil. 2 milyar kullanıcısı bulunan Facebook’ta Mark Zuckerberg’in 95 milyonu aşkın takipçisi bulunuyor.

Bu kadar çok takipçisi olduğu için zaman zaman takip etmeseniz de Zuckerberg’in paylaştığı gönderilerle karşılaşabilir ve onu engellemek isteyebilirsiniz. Fakat Mark Zuckerberg, Facebook’tan kesinlikle engellenemez.

İlk duyulduğunda Facebook’un ‘Kimin sitesinde kimi engelliyorsun?’ özelliği gibi dursa da The Guardian’a konuşan Facebook sözcüsüne göre bu ‘hata’, yalnızca belirli hesaplar için değil her hesap için geçerli bir durum.

Tıpkı arkadaş ekleme konusunda olduğu gibi bir profili engelleme konusunda da sınır bulunuyor. Böylece bir profil çok fazla kişi tarafından engellendiğinde bir süre sonra bu profili engelleme özelliği devre dışı kalıyor.

Facebook’ta böyle bir engelleme sınırı bulunmasının nedeni, oluşturulan bir viral kampanya ile bir hesabı çok sayıda kişinin engellemesinin önüne geçmektir. Bir nevi sosyal medya linçinin önüne geçilmek isteniyor.

Facebook’ta çok fazla engelleme isteği alan tek hesap Mark Zuckerberg’e ait değil. Eşi Priscilla Chan de çok fazla engellendiği için sınıra gelen bir profile sahip. Dolayısı ile ana sayfanızda Zuckerberg ailesine ait bir gönderi çıktığında yapabileceğiniz bir şey yok. Ancak illaki birini engellemek istiyorsanız, Zuckerberg’in köpeği Beast’i engelleyebilirsiniz.

Zuckerberg’in ‘engellenemediği’ sitesinden kazandığı 56 milyar dolarlık serveti ile dünyanın en zengin beşinci iş adamı olduğu tahmin ediliyor. Elbette bu kadar zengin olunca insanın futbola ilgisi daha farklı oluyor.

Çıkan iddialara göre Zuckerberg, İngiltere Futbol Ligi takımlarından Tottenham Hotspur’u satın almak için 1.3 milyar doları gözden çıkarmış. Takımın sahibi Joe Lewis ise bu rakamın iki katı olan 2.6 milyar dolar istiyor.