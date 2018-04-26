Bir soru-cevap oturumunda kendisine yöneltilen soruyu yanıtlayan Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, yapay zeka için meme ucunu tespit etmenin nefret söylemlerini tespit etmekten daha kolay olduğunu söyledi.

Facebook, Cambridge Analytica skandalından sonra eleştiri oklarının neredeyse tek hedefi olmasına rağmen hala her geçen gün daha fazla para ve kullanıcı kazandığını gösteren 2018 birinci çeyrek kazançlarını açıkladı.

Ardından Facebook CEO’su Mark Zuckerberg ve bir grup yöneticinin yöneticinin bulunduğu bir soru-cevap oturumunda Zuckerberg’e yapay zekanın platformdaki zararlı içerikleri tespit etme konusunda nasıl bir göreve sahip olduğu soruldu.

Yapay zekanın nefret söylemlerini tespit etme konusunda biraz zorlandığını belirten Zuckerberg, terörist içerikleri yakalama konusunda ise başarılı olduğunu söyledi. Zuckerberg, yapay zekanın bazı konularda daha başarılı olduğu şu şekilde açıkladı:

‘’Meme ucunu tespit edecek bir yapay zeka sistemi kurmak, nefret söylemini tespit edecek bir yapay zeka sistemi kurmaktan daha kolay’’ dedi. Elbette ki Zuckerberg’in burada üzerinde durduğu konu yapay zekanın dilin karmaşıklığı ile hala baş edemiyor olması.

Geçmişte meme ucu içeren fotoğrafların platformdan önce kaldırılması, daha sonra ise yeniden yüklenmesi, Facebook yapay zekasının meme ucunu kolaylıkla tespit ettiğini gerçekten de göstermişti. Facebook, bu konuyla ilgili de bir açıklama yaptı.

Facebook’un yetişkin içerik ve çıplaklık politikasının platformun kaldırdığı tüm içeriği listelediğini söyleyen şirket, bu kuralın yalnızca cinselliğe duyarlı kullanıcılar için değil, sahibinden izinsiz paylaşılan fotoğraflar ve reşit olmayan kişiler için olduğunu belirtti.