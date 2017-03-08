Mark Zuckerberg, yarım bıraktığı okulu Harvard'a mezuniyet konuşması için gidecek. Zuckerberg, ayrıca Harvard tarafından onur ödülüne de layık görüldü.

Dünyanın en genç milyarderi Mark Zuckerberg, mezuniyet konuşması yapmak için Harvard’a geliyor. Harvard’da okuduğu dönemde kurduğu Facebook ile ünlenen ve dünyanın en çok kullanıcıya sahip sitesini kuran Mark Zuckerberg, 12 yıl önce bıraktığı üniversitesine mezuniyet konuşması yapmak için geri dönecek. Bu konuşma ile birlikte Harvard, Zuckerberg’e onur ödülü de verecek.

2005 senesinde bilgisayar eğitimi alırken şimdi dünyanın en büyük şirketlerinden birinin başında olan Zuckerberg, Facebook’un temellerini atan Facemash’i okuduğu sırada yapmış ve bu site yüzünden disiplin cezası almıştı. Harvard’ın en güzel kızını seçmek için oluşturduğu sitedeki görselleri Harvard’ı hackleyerek alan Zuckerberg bu sebepten disiplin cezası almıştı. O'nun, Facebook’un temellerini Facemash ile attığını söyleyebiliriz, tabii fikir çalma olayları da yok değil. O davalara fazla girmeyelim (bayağı uzun çünkü). Facebook’u kurduktan sonra okula zaman ayıramaz hale gelen Zuckerberg, okulu yarıda bırakma kararı aldı. Zamanında Bill Gates de Harvard Üniversitesi'ni yarıda bırakmıştı. Sanırım, Harvard’ı kazanıp yarıda bırakmak insanları milyarder ediyor.

2007 yılında Harvard Üniversitesi'nden onur ödülü alan Bill Gates’in ardından Mark Zuckerberg de Onur Ödülü’ne layık görüldü. Harvard’ın başkanlık görevini yapan Drew Faust, konuya ilişin yaptığı açıklamada, “Mark Zuckerberg, dünya üzerindeki iletişimi seyrini değiştirdi. Günümüzde yapılan çok az buluş Facebook’un insanlar üzerinde yarattığı etkiyi sağlayabilir.” dedi.

Açıkçası Bill Gates’e verilen onur ödülünden sonra Mark Zuckerberg de bu ödülü sonuna kadar hak etmiş gözüküyor. Facebook’un kurucusu, bunu içtenlikle karşıladı. Hatta bu ödülü daha önce alan Bill Gates ile son derece eğlenceli bir video paylaşan Zuckerberg, Bill Gates’ten bir kaç tüyo aldı.

Mark Zuckerberg’ün mezuniyet konuşması 25 Mayıs 2017’de gerçekleşecek.