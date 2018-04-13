Bu kez internet ortamında ve sosyal medya sitelerinde viral olan şey, bir elbise fotoğrafı değil ve insanlar da renk tartışması yapmıyorlar. Bir arabanın içinden ve dışından çekilmiş pek çok görüntüsüne rağmen modelini tahmin etmeye çalışıyorlar. Fakat kimse aracın hangi firma tarafından, hangi model adıyla üretildiğini henüz bulamadı.

Eski tip araçların hangi firmalar tarafından üretildiklerini anlamak için biraz otomobil sevdalısı olmak gerekiyor. Ayrıca bu araçları yolda görmeseniz bile internette onlara göz atmaktan zevk almalısınız ki markaların, ürettikleri araçlarda kullandıkları tasarım çizgilerine hakim olun. Çünkü her firma, kendi karakteristik hatlarını kimlik olarak kullanır.

İnternette ise önce otomobil sevdalıkları arasında tartışılan ve Reddit’e taşındıktan sonra büyük tartışma konusu yaratan gizemli bir araba var. İlk bakışta göze eski bir Chevrolet Corvette gibi görünen araç, ne yazık ki detaylara inildiğinde insanı yanıltıyor.

Araç bir park yerinde sessiz sedasız internette ünlü olmayı bekliyordu:

Anlaşıldığı üzere bir plakası var ve hala kullanımda. ABD’nin Iowa kentinde görüntülendiği yer ise emekli insanların bulunduğu bir konutun otoparkı.

Aracın içinde ve dışında bulunan bazı detaylar, tartışmaları iyice alevlendirdi:

Örneğin aracın arka lambalarının bir Pontiac Firebird’e ait olduğu söyleniyor. Diğer taraftan araç içinde yer alan ve üzerinde Astrali yazan direksiyon ise daha sonradan şoförlerin özel olarak satın aldıkları bir seriye ait.

Bir Reddit kullanıcısı, aracın 1980’lerde üretilmiş bir Corvette modeline olan benzerliğini aktardı:

“Bu, C4 Corvette merkezli bir araç. C4 Corvette’nin kağıt panellerini, çatı ve arka camlarını kullanıyor. Arka tamponu ise bir Cadillac Allente’den alınmış gibi duruyor. Arka farlarında üçüncü nesil bi Firebird’ün izleri var. Son fikrim, 1990 Chevrolet NSX olduğu yönünde"



Aracın arka camı

Aşağıda el yapımı seramik işi gibi görünen logosunu görüyorsunuz:

Aracın yan çizgileri, eski Nissan modellerini de andırıyor:

Sizce kendi kendine otoparkın birisinde dururken internetin altını üstüne getiren bu aracın markası ve modeli ne?