Markafoni’de satışa çıkan ve Nike ayakkabının Adidas tabanıyla satılmasıyla sosyal medyayı sallayan hata için Markafoni’den açıklama geldi.

Bildiğiniz gibi Türkiye’nin popüler çevrimiçi giyim mağazası olan Markafoni’de geçtiğimiz gün yapılan bir hata, bir anda sosyal medyanın gündemine oturmuş ve uzun bir süre dalga konusu haline gelmişti.

“Air Max 90 Kadın Günlük Spor Ayakkabı” adıyla satışta olan Nike ayakkabıda bulunan Adidas tabanı ile sağlam bir hata yapan Markafoni, aşağıda detaylarını görebileceğiniz haberimiz için açıklamasını bizlere ulaştırdı.

Bu noktada Markafoni'den gelen açıklamayı tam metin olarak aşağıdan okuyabilirsiniz.

Markafoni'nin Resmi Ayakkabı Açıklaması

“Değerli Basın Mensubu,



Markafoni.com olarak, 27 Ocak 2017 tarihinde yaşanan duruma istinaden konuya açıklık getirerek sizin aracılığınızla kamuoyunu bilgilendirmek isteriz. Haberinize konu olan söz konusu üründeki hata, ayakkabının deneme esnasında, tabanlarının karışmış olmasıdır. Hata tespit edilince, hemen aksiyon alınmış ve bahsi geçen ayakkabının siteden satışı, müşterilerimizi mağdur etmemek adına durdurulmuştur.



Konuyla ilgili uluslararası bir spor mağaza zinciri olan tedarikçi firmanın yetkilisinin açıklaması şu şekildedir:



“Hata; firma olarak kendi üretimimiz olan ayakkabı tabanlarını satışa sunmamız ve satış elemanının deneme amacı ile orijinal tabanı çıkartarak özel üretim tabanı koyması sonrası, orijinal markalı tabanın farklı ayakkabının içinde kalmasından kaynaklanmıştır.”



Kamuoyunun bilgilendirilmesi konusunda göstereceğiniz hassasiyet için teşekkür ederiz.



Saygılarımızla,

Markafoni”