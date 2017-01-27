Markafoni’de yer alan Nike marka ayakkabının tabanında ise Adidas yazısı ve amblemi yer alıyor.

Abibas’lara, Nixe’lere alışmıştık ama bu iki markanın aynı ayakkabıya sıkıştırıldığına ilk kez -ya da kendi adıma konuşayım- şahit oluyoruz. Markafoni, Nike marka spor ayakkabısını dışı Nike, içi Adidas olacak şekilde satışa çıkardı.

Air Max 90 Kadın Günlük Spor Ayakkabı adıyla satışa çıkarılan ayakkabıdaki enteresanlık fark edilince bazı Twitter kullanıcıları, bu durumla ilgili paylaşımlarda bulundular.

İlk başta acaba bir photoshop şakası mı diye düşündüren fotoğraflara baktığımızda pek de photoshop gibi durmadıklarını görüyoruz. Durum böyle olunca aklımıza elbette ‘Markafoni sahte ayakkabı mı satıyor?’ şeklinde düşünce gelmesi de doğal.

Söz konusu ürüne ait şuradaki bağlantı da siteden kaldırılmış. Muhtemelen şirket tarafından birkaç gün içerisinde açıklama yapılacaktır. Şimdiden ne söyleyeceklerini merak etmeye başladık.