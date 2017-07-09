Markafoni'yi Sivaslı İşadamı Mahiroğlu Satın Alıyor

30 Haziran'da faaliyetlerini durduran Markafoni, Türk işadamı tarafından satın alınıyor.

Türkiye'de hazır giyim alanında online olarak faaliyet gösteren Markafoni, firmasının aldığı karar sonucu 30 Haziran'da satışları durdurup kapanmıştı.

Güney Afrika merkezli Naspers grubuna ait olan e-ticaret sitesi Markafoni'nin kapatılması için süreç devam ederken, arka planda gerçekleştirilen pazarlık hakkında bilgiler ortaya çıktı. 20 yıldır İngiltere'de yaşayan ve İngiltere'nin en zengin 100 işadamı arasında yer alan Cafer Mahiroğlu, Naspers grup ile anlaşarak Markafoni'yi satın aldı. İngiltere merkezli selectfashion.co.uk'un sahibi olan Cafer Mahiroğlu, batık markalara duyduğu ilgiyle ün kazanmış bir işadamı.

Satın alım işlemleriyle ilgili bir diğer ipucunu aldığımız nokta da Markafoni sayfasında Select Fashion reklamının yer alması oldu. Pazarlık sonucu ve gelecek planları Cafer Mahiroğlu'nun katılımıyla yarın yapılacak bir basın toplantısında halka arz edilecek.