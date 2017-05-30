Attığı tweetlerle markaları överek onlardan ürün koparmaya çalışan bir adam, Aston Martin'den hiç beklemediği bir yanıt aldı.

Twitter gibi mecralarda tanınmış isimlerin markalarla eğlenceli diyaloglarına sık sık tanık oluyoruz. Bu diyalogların bazıları reklam amacı gütse de, samimi ve bir o kadar içten tamamen eğlence amacıyla başlatılmış diyaloglar da gündeme geliyor. Bu diyaloglardan biri de geçtiğimiz haftalarda İngiliz sanatçı Hector Janse van Rensburg'ün bir markayla ilgili attığı tweetle gündeme geldi.

Sanatçı Rensburg, 'Radox' markalı duş jelinin göründüğü bir fotoğraf paylaşarak '"Günaydın! Açıkça ürün yerleştirmeyle kombine olmuş erkek formunun çekici keşfine rağmen bu tweet sponsorlu değildir" iletisini ekledi.

Rensburg'un bu tweetini yanıtlamaktan çekinmeyen Radox markası sanatçıya DM üzerinden ulaşarak "Merhaba, Tweetini çok sevdik! Teşekkür etmek için sana Radox 'şekerlemeleriyle' dolu bir paket yollamak isteriz. Eğer rica edersek bize adını ve adresini iletebilir misin? Böylece paketi sana hemen ulaştıralım." dedi.

Radox'tan böyle bir geri dönüş alınca elbette yüzünde güller açan adam, bu kez şansını Aston Martin'de denemek istedi ve işin içine neşe katınca 'belki bir ümit' edasıyla benzer bir tweeti Aston Martin için paylaştı.

Bir süre Aston Martin cevap vermeyince bu kez daha önceki hediyeyi gönderen Radox markası Aston Martin'i etiketleyerek 'Hey millet, buraya bir bakmalısınız' dedi. Ve arından Aston Martin de bu ikna edici adam için bir hediye hazırladı.

'Seni biraz daha küçük bir arabayla mutlu edebilir miyiz?'

Böylelikle Aston Martin'den oyuncak araba cevabını alan Rensburg, kısa süreli markalara yağ çekme kampanyasına da erkenden son vermek durumunda kaldı. Kendisine yeni 'arabasıyla' keyifli sürüşler diliyoruz. :)