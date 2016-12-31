Marketlerde Asla Bulamayacağınız 3 Efsane Uygulama

Google Play'den erişemeyeceğiniz ancak günlük hayatınızda oldukça işinize yarayacak 3 uygulamayı listeledik.

Hatırlayacak olursanız geçtiğimiz günlerde yayınladığımız videomuzda Google Play Store'da bulamayacağınız ancak günlük hayatınızda çok işinize yarayacak bazı uygulamaları listelemiştik. Bu yazımızda ise uygulamalara biraz daha detaylı değiniyoruz. İsterseniz önce videomuzu izleyelim, sonra uygulamaların listesiyle ve indirme bağlantılarıyla devam edelim.

1) SnapTube

Yeteri kadar mobil internet paketimiz olmadığı durumlarda YouTube'tan videolar izlemek istiyor ancak izleyemiyoruz. İşte tam da bu durumda hayatımızı kurtarmaya koşan SnapTube uygulaması sade ve basit arayüzünden kolaylıkla YouTube'taki videoyu indirmenize imkan tanıyor. Ayrıca bu uygulamayla sadece YouTube'taki değil Instagram gibi diğer popüler sosyal ağlardaki videoları da indirebiliyorsunuz.

Uygulamanın diğer güzel bir yanı ise videoları sadece ses dosyası olarak da indirebilmesi. SnapTube sayesinde kolaylıkla YouTube'taki videoları indirirken sadece ses dosyası olarak indirebilirsiniz. Eğer SnapTube'u indirmek istiyorsanız bu bağlantıya giderek uygulamaya hemen erişebilirsiniz.

2) YouTube Kids

Aslında bu uygulama birçok ülkede Play Store'da yayınlanıyor ancak şu an için ülkemizde kullanılabilir değil. Uygulama her ne kadar Türkiye'de mağazada resmi olarak yayınlanmasa da .apk dosyasını indirerek kullanılabiliyor.

Kısaca YouTube Kids'in ne olduğundan bahsedecek olursak bu uygulama çocuklara yönelik YouTube içeriklerinin görüntülenmesini sağlıyor ve çocuklarınızı uygunsuz içeriklerden uzaklaştırıyor. Ayrıca uygulamanın çocuklara uygun da pratik bir arayüzü var. YouTube Kids'i buradan indirebilirsiniz.

3) XDA Labs

Temel olarak bir uygulama marketi olan XDA Labs, XDA forumundaki geliştiricilerin kendi işlevsel uygulamalarını burada yayınlamasını sağlıyor. Android'in arka yüzü olarak nitelendirilen bu mağazada özellikle Android geliştirmeye meraklı kişilere hitap eden uygulamalar mevcut. XDA Labs'ı bu bağlantıdan indirebilirsiniz.