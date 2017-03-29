Marketlerde Naylon Poşet Kullanımı Yasaklanıyor!

Pek çok doğa severin uzun süredir beklediği haber Türkiye Perakendeciler Fedrasyonu'ndan geldi. 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren, şimdilerde marketlerden gönlümüzce alabildiğimiz naylon poşetler paralı olacak!

TPF Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Altunbilek, düzenlediği basın toplantısında, önümüzdeki yıldan itibaren marketlerdeki naylon poşetlerin para karşılığı verileceğini duyurdu.

Hepimizin bildiği üzere, naylonun doğada yok olması oldukça uzun yıllar alıyor. Düşünelim; torunumuzun, torunu olacak, onun da torunu olacak ve bizim her gün, umarsızca alıp attığımız poşetler hala evrende bir yerde olacak. İşte bu sebeple başta Avrupa olmak üzere pek çok ülkede uzun yıllardır, naylon poşetler bilinçli tüketilmeye çalışılıyor. Sonunda ülkemizde de benzer bir düzenlemeye gidiliyor. Poşetler marketlerde, mağazalarda artık her alışveriş sonrası elimize umarsızca tutuşturulamayacak.

Altunbilek, bu yeni uygulama için çalışmalar yapılacağını, poşetlerin doğaya ve insan sağlığına zararlarının halka anlatılacağını belirtti ve "Alışverişlerde müşterilerimizi file, bez torba kullanımına yönlendireceğiz. Geçiş sürecinde karton veya bez alışveriş torbası hediye edeceğiz. Avrupa'da yasak olduğu için müşteriler alışverişe gelirken alacakları ürünleri koyacakları file veya kaplarla geliyor..." dedi. Uygulamayı ilk olarak metropollerde başlatacaklarını da ifade eden Altunbilek, “Yıl başından itibaren naylon poşetlerin az kullanılması veya kullanılmaması için belki direkt paralı diyemeyiz ama mutlaka zararlarını anlatmalıyız, anlatacağız. Bu bilinci müşteriye aşılayacağız.” ifadelerini kullandı.