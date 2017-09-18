Marketlerde Verilen Poşetler Ücretli Oluyor!

Ülkemizdeki bir marketin bir ayda 10 ton poşet tüketmesinin ardından alınan karar ile birlikte poşetlerin 25 kuruş ila 50 kuruş arasında satılmasına başlanacak.

Dünyamızı küresel bazda en fazla kirleten materyallerin başında plastikler ve poşetler geliyor. Öyle ki bu materyallerin doğal koşullarda kendilerini doğaya kabul ettirmelerinin üzerinden on, hatta yüz yıllar geçmesi gerekiyor. Dolayısıyla ufak tefek işlerimizi görmeleri için kullandığımız plastikler ve poşetler, bir yandan da geleceğimizi çalıyorlar. Bu anlamda ülkemizde ufak da olsa önemli bir adım atılmak üzere. Önümüzdeki yılbaşından itibaren ücretsiz poşet devri sona erecek ve isteyen müşteriler, bu ürünü marketlerden 25 kuruş ila 50 kuruş arasında değişen fiyatlarla satın alabilecekler.

Bu tarz tedbirlerin gelişmiş ülkelerin çoğunda bulunduğunu belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Naylon poşet hem sağlığımızı hem de ekosistemi olumsuz yönde tehdit ediyor.Ülkemizde bir marketin aylık ortalama poşet tüketimi 10 ton civarında. Yaklaşık 25 bin market olduğunu varsayarsak aylık naylon poşet tüketimi en az 250 bin ton civarında. Kullanımı azaltmaya yönelik başka bir çözüm de bakanlıkların kamu spotu gibi yayınlarla naylon poşetin insan sağlığına ve doğaya verdiği zararları halka aktarması olacaktır” şeklinde bir açıklamada bulundu.

Naylon poşetlerin çevreye ve insan sağlığına çok ciddi zararlar verdiğini söyleyen Palandöken, artık vatandaşlarımızın alışveriş yaparken file, kese kağıdı ve bez çantalar gibi materyaller kullanmaları gerektiğini söyledi.