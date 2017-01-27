İngiltere’deki bir markette hırsızın biri, market rafından çaldığı televizyonu markete iade ederek televizyonun parasını aldı.

Alman gıda marketleri zinciri Aldi’nin İngiltere’nin Lincolnshire bölgesinde yer alan bir şubesinde geçtiğimiz günlerde ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı. Bir hırsız, marketten çaldığı televizyonu kasaya götürerek iade etti ve televizyonun parasını aldı.

Hırsızın marketin rafından aldığı televizyon için faturası yoktu, ancak market kasiyeri bunu göz ardı ederek yaklaşık 330 pound’u (bugünkü döviz kuruyla yaklaşık olarak 1.608 TL) hırsıza verdi. Bu hırsızlık olayı, daha sonra marketin güvenli kamerası kayıtlarında fark edildi. Lincolnshire polisinin yaptığı açıklamaya göre hırsız, iade sırasında market müdürüyle konuşmayı bile göze almış.

Bunun şimdiye kadar gerçekleştirilen en ilginç soygunlardan biri olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Hırsızın rahat tavırları, tecrübeli olma ihtimalini insanın aklına getirse de bir yandan da kameraların olduğu bir markette nasıl böyle bir işe giriştiğine dair kafalarda soru işareti bırakıyor.

Polisin peşine düştüğü hırsızdan geriye aşağıdaki güvenlik kamerası görüntüleri kaldı.