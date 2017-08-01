'Mars 2030' VR Simülasyonu ile Kızıl Gezegeni Keşfedin

NASA'nın Mars keşif uydusundan gelen görüntülerle oluşturulan VR simülasyonu ile bir astronot gibi kızıl gezegeni keşfe çıkabilirsiniz.

NASA'nın Mars'a ilk insanlı görev için seçtiği astronotlardan biri olmamanız, kızıl gezegeni keşfedemeyeceğiniz anlamına gelmez. NASA'nın onayladığı 'Mars 2030' VR simülasyonu, HTC Vive, Oculus Rift ve PC için Steam'a geldi. Mars keşif uydusunun HIRISE kamerası tarafından çekilen görüntüleri modelleyerek oluşturulan 24 kilometrelik Mars simülasyonunda, gezegeni bir astronot gibi keşfedebilirsiniz.

8K çözünürlüklü kamerası, Mars üzerindeki tüm görevleri son derece gerçekçi yapabilmenizi sağlayacaktır. Gezegen üzerinde gezebilir, örnekler toplayabilir ve o örnekleri ilk astronotlar için kurulan yaşam alanındaki mikroskoplarınızda inceleyebilirsiniz. İncelemeleriniz sonucundaki bulgularınızı gerçek bir astronot gibi dünyaya rapor edebilirsiniz.

Mars 2030 bu üç platform için 24 TL'lik bir bedelle Steam'daki yerini aldı. Playstation VR için henüz gelip gelmeyeceği belli değil, ancak PS4 için 'yakında' geleceği belirtildi.

Oyunu indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.