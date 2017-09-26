Mars'ta İnsan Kolonileri, Lav Tüplerine Kurulabilir!

Yeni yapılan bir araştırma, Mars'ta kurulması planlanan insan kolonilerinin, radyasyondan korunmak için lav tüplerine yerleştirilebileceğini ortaya çıkardı.

Bilim dünyası, 2030 yılına kadar Mars’ta ya da Ay’da insan kolonileri oluşturmak için var gücü ile çalışmaya devam ediyor. Fakat uzay ortamında bulunan radyasyon, yaşamı ciddi derecede tehdit etmekle birlikte oluşturulan kolonilerin tamamen yok olmasına neden olabilir. Bu nedenle en dayanıklı yaşam ortamının oluşturulması için araştırmalar sürüyor.

Geçtiğimiz hafta, Letonya’nın Riga kentinde toplanan Avrupa Gezegensel Bilim Kongresi’nde, farklı bir gezegen ya da uyduda kurulacak insan kolonisi için yeni bir fikir ortaya atıldı. Padova ve Bologna Üniversitesi’nden araştırmacılar, Mars Keşif Orbuteri ve kızıl gezegen yörüngesindeki LIDAR uydusundan aldığı görüntüleri inceleyerek insanların Mars’ta lav tüplerini sığınak olarak kullanabileceklerini açıkladılar.

Araştırmanın ortak yazarı olan Riccardo Pozzobon, yaptıkları araştırmanın sadece insan kolonilerini yerleştirmek için değil, diğer gezegenlerde dünya dışı yaşamın arayışı için de önemli olduğunu belirtti. Pozzobon’un söylediğine göre lav tüpleri, radyasyon ve mikro meteor yağmurlarına karşı güvenli bölgelerdir ve tüm koloninin içine sığabileceği kadar büyüktürler.

Pozzobon, dünyanın yer çekiminin lav tüplerini etkilediğini, bu nedenle Dünya'da lav tüplerinin 30 metre genişliğe kadar oluşabildiğini fakat Mars’ta 250 metre genişliğe sahip lav tüpleri bulunduğuna dair kanıtlar bulduklarını söyledi. Bu arada bilim insanları, Ay’da yaklaşık 100 kilometre uzunluğunda ve bir buçuk kilometre genişliğinde lav tüpleri olduğuna inanıyorlar.

Lav tüpleri, büyük lav akıntıları sırasında, dış yüzeyin soğuyup kabuklaşması ile oluşur. Lav akışı bittiğinde bu kabuklar ayakta durmaya devam eder ve lav tüpü mağaralarını oluştururlar. Dünya üzerinde Hawaii, İzlanda, Avustralya, Sicilya gibi volkanik bölgelerde pek çok lav tüpü bulunmaktadır. Zehirli gaz çıkışı olabileceği için bu bölgelere korunmasız girmek tehlikelidir. Fakat Mars’ta oluşturulacak koloni zaten dış ortamdan yalıtılmış olacağı için zehirli gazlar bir tehlike oluşturmayacak.