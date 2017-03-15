Mars'a Koloni Kuracak İnsanlar Evrim Geçirecekler!

NASA'nın hedefinde olan Mars'a koloni kurma planı, oraya gidecek insanların yeni bir türe doğru evrimleşmesine neden olabilir.

Uzay araştırmaları konusunda şu sıralar hedefimiz Mars konumunda. Çalışmalarında Mars'a olan ilgisini, alakasını ciddi şekilde arttıran Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), önümüzdeki birkaç sene içinde Mars'a ilk insanlı uçuşu yapmayı planlıyor. NASA'nın planlarında bulunan şeylerden biri ise, Mars'a gönderilecek kişiler ile Kızıl Gegezen'de bir insan kolonisi kurmak.

Tabi bunu söylemek, yazmak oldukça kolay. Ancak iş uygulamaya geldiğinde hem NASA'nın, hem de Kızıl Gezegen'e gidecek astronotların önünde oldukça zor engeller olacak. Bu engellerin çoğu da Mars ve onun barındırdığı zorlu yaşam koşullarından ibaret.

Fakat tüm süreç başarı ile sonuçlanır ve hedeflenildiği gibi Mars'ta bir koloni kurulursa, oradaki insanları bu sefer çok daha farklı bir süreç bekliyor. Amerika'daki Rice Üniversitesi'nde, evrim üzerine araştırmalar yapan Dr. Scott Soloman'ın belirttiğine göre, Mars'a giderek burada bir koloni kuracak insanlar belli bir sürenin ardından evrim geçirmeye başlayacak.

Mars'ta yaşamaya başlayacak insanların ten renklerinin giderek koyulaşacağını belirten Soloman, Kızıl Gezegen'in yerçekim farklılığından dolayı da orada yaşayacak insanların kemiklerinde ciddi bir kalınlaşma olacağını söylemekte. Aslında bu evrim sürecinin benzeri, Dünyamızın yaşam koşulları nedeni ile şu an bizlerde de yaşanmakta. Hatta bu durum, bitki ve hayvanlarda daha hızlı bir şekilde ilerlemekte.

Ancak Mars'ın, Dünyamıza oranla 6 kat daha fazla radyasyona maruz kalması, söz konusu bu evrimin sürecini de ciddi şekilde hızlandırmakta. Tabi burada bahsi geçen evrim süreci öyle 10-15 senede olacak bir şey değil. Soloman, söz konusu değişimin, en az 6 bin yıl içinde gerçekleşeceğini ifade etmekte. Belki bu sayı bize çok fazla gelecek ancak, milyonlarca hatta milyarlarca yıldır var olan gezegenler ve onlardan da yaşlı evren için bu tarz süreçler aslında oldukça kısa.

NASA, ilk insan kolonisini göndermek için daha önceden 2030 yılını işaret etmişti. İnsanlık tarihi açısından ciddi bir dönüm noktası olacak bu görevde, aslında asıl önemli ve zor olan şey Mars'a ulaşmak değil, gezegenin koşullarına uyum sağlayarak orada kalmayı ve yaşamayı başarmak.