Mars Aracı Opportunity, Gezegendeki 5000. Gününü Kutladı!

Kızıl Gezegen hakkında bildiklerimizin büyük kısmını borçlu olduğumuz insansız Mars aracı Opportunity, Mars’taki 5000. gününü (sol) kutladı. Fakat kendisi sadece 90 günlük (sol) bir görev için gönderilmişti.

Bundan 15 yıl önce 2003 yılında ABD’nin ulusal uzay ajansı NASA, antik çağlardan bu yana insanoğlunun ilgisini çeken Kızıl Gezegen Mars’a bir araştırma aracı göndermeyi başardı. Görev süresi ise 90 Mars günü olarak planlanmıştı. Ancak uzay mühendisleri aracın güneş enerjisini daha da verimli kullanmak için yeni bir yöntem keşfettiler.

Mars’ın zorlu kış şartlarında güneş ışığından yoksun bölgelerinde görev yapması planlanırken, son bir değişiklikle gezegenin kuzeyine doğru indirildi. Bu bölgede daha yoğun bir güneş ışığı, dolayısıyla daha çok enerji vardı. Aynı zamanda aracın kuzeye bakan dağların yamaçlarında enerji depolaması verimliliğini iki katına kadar arttırdı. Böylece tasarlanma amacından uzaklaşarak daha uzun soluklu görevler için kullanılmaya devam ediyor.

Opportunity aracının Mars'a gönderiliş animasyonu. Sonda gördüğünüz siyah-beyaz görüntüler gerçek:

Göreve başladığı günden bu yana 225.000 Mars fotoğrafını Dünya’ya gönderen Opportunity’nin tüm arşivini buradan kontrol edebilirsiniz. Bu görseller Mars yüzeyinde ve yeraltında su kaynaklarının bulunduğuna dair ilk kanıtları görmemizi sağladılar.

Dünya gününden 40 dakika daha uzun olan Mars günü “sol” adıyla anılıyor. Oppotunity, 5000. solunu geçtiğimiz Cumartesi günü kutladı. Projenin en başından bu yana yöneticiliğini yapan John Callas, başlangıçta Opportunity’yi sadece 90 sol için göreve gönderdiklerinin altını çizdi. Şimdi ise Mars yüzeyini arşınlayan bu ufak araç binlerce gündür aralıksız çalışmaya devam ediyor.

Birilerinin reklam amaçlı Mars yörüngesine Dünya otomobili gönderdiği günlerde, o araçtan daha işlevsel olan dedeleri Mars’ın yüzeyini karış karış geziyordu. Elon Musk belki de ileride insanlığın Mars’a gitmesini sağlayacak kişi olarak gene Opportunity gibi araçlardan gelen bilgilerle hayal kuruyor.

Bir daha Mars’a baktığınızda, orada 5000 Mars gününden beri görev yapan bir aracın olduğunu düşününce, uzay teknolojilerinde ne denli önemli bir noktaya geldiğimizi hatırlayın.