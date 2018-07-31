Mars, Bugün Son 15 Yıldır Göremediğiniz Kadar Yakın Olacak

Bu gece (31 Temmuz) komşu gezegenimiz Mars’ın bize son 15 yıldır en yakın olduğu gece olacak. Aramızdaki mesafe 57.6 milyon kilometreye düşecek. Bu Dünya üzerinde uzun bir mesafe olabilir, ancak kozmik ölçülere göre çok yakındır: Mars’ı çıplak gözle net bir şekilde görebileceğimiz kadar yakın…

Bugün saat 10.30 sularında Mars, son 15 yıldır olmadığı kadar yakın bir mesafede durmaya başladı. Mars’ın Dünya’ya ortalama uzaklığı normalde 80.7 milyon kilometreyken, gün boyunca 57.6 milyon kilometre mesfede bulunacak. Söz konusu yakınlaşma ülkemiz için gündüz saatlerinde geçekleştiğinden, Mars’ı görmemiz imkansız. Bu zaman diliminde geceyi yaşayan coğrafyalar, Mars’ı rahatlıkla görebilecekler. Hemen endişelenmeyin, size iyi haberlerimiz de var.

Geçtiğimiz günlerde yaşanan yüzyılın en büyük Ay tutulması esnasında Mars, Dünya’ya yine çok yakındı. Hatta tutulmayı, izleyenler Ay’ın alt tarafında kalan parlak bir renkli yıldız da gördüler. İşte bu parlaklık aslında bir yıldız değil, Mars’tı. Tutulma esnasında 62 milyon kilometrelik mesafede bulunan Mars, bugün 5 milyon kilometre daha yakınımızda duracak.

Mars ve Dünya yörüngeleri arasında 15 yıllık bir döngü var. İki gezegenin de yörüngesel konumları düzenli olarak birbirlerine yakınlaşıyor. Eğer gündüz olması nedeniyle Mars’ı göremeyeceğiz diye üzülüyorsanız, canını sıkmayın. Çünkü Mars, 7 Temmuz’dan bu yana Dünya’ya yaklaşıyor ve en az birkaç ay daha onu Jüpiter’den daha parlak şekilde göreceğiz

2018 yazı ve sonbaharında, insanlığın sonraki yaşam durağı olmak için bekleyen Mars, gökyüzündeki manzaranın bir parçası olacak. Akşamları yukarıya doğru bakarken onu keşfetmeniz hiç de zor değil. Zira gökyüzünde Ay ve Venüs'ten sonra en parlak cisim Mars olacak. Bu parlaklık, zamanla uzaklaşacağımız için azalacak.

Dünya’nın yalnızca yarısı büyüklüğünde olan Mars, şu anda şiddetli kum fırtınalarıyla hiç de tekin bir yer değil.