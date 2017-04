Mars'daki Garip Krater Uzaylı Söylentilerini Ateşledi!

NASA'nın yayınladığı fotoğraflarda görünen bal peteği benzeri yapı ve fazlasıyla tuhaf görünen krater, UFO araştırmacılarını bir kez daha harekete geçirdi.

Noctis Labyrinthyus, Mars'ın egzotik “bal peteği benzeri” oluşumları ile ünlü bölgesi. Ancak bir Mars araştırmacısı, bölgenin kayalar ve kum kümelerinden fazlasına ev sahipliği yapabileceğine inanıyor. NASA geçtiğimiz günlerde Valles Marineris ile Tharsis dağlık bölgenin fotoğraflarını paylaştı.

Amerikan Uzay Ajansı katmanlı yapının muhtemelen çözelti yığınlarından oluştuğunu öne sürse de şüpheciler, söz konusu alanın uzaylılar tarafından inşa edilmiş bir “yeraltı şehrinin havalandırma çatısı” olduğunu iddia ettiler. Noctis Labyrinthyus, Mars'ın Phoenicis Lacus dörtgeninde bulunur ve labirente benzeyen derin duvarlı vadiler sistemi ile bilim insanlarının daima ilgisini çekmiştir. 2006 yılından bu yana Yüksek Çözünürlüklü Bilimsel Görüntüleme (HiRISE) kamerası kullanılarak, kızıl gezegenin bazu gizemli fotoğraflarına erişildi.

Araştırmacılara göre söz konusu oluşumlar, faylanmanın bir sonucu. Ancak UFO araştırmacısı Scott C. Wering, oluşumun yüzeyde yaşayan uzaylılar tarafından inşa edildiğine inanıyor. Wering, ”1-30 metre yüksekliğindeki duvarlara dikkat edin, aralarında balya benzeri yapılar olduğunu görüyorsunuz. Burası küçük bir uzaylı türü tarafından yaratılan bir şehir olmalı. Tepedeki alan da bir yeraltı şehrinin havalandırma çatısı gibi görünüyor.” ifadelerini kullanıyor. Bu komplo teorisyenlerinin Mars'ta ilk kez şehir bulduklarını iddia edişleri değil. Bir grup UFO avcısı olan The United Family of Anomaly Hunters, kısa süre önce antik bir şehir keşfettiklerini iddia etmişti.