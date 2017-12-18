Mars Express, Kızıl Gezegenin Baştan Aşağı Fotoğrafını Çekti

ESA'nın Mars Express uzay aracı, Mars'ın Güney'inden Kuzey Kutbuna kadar uzanan geniş açılı bir fotoğraf çekerek Dünya'ya gönderdi.

Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA) Mars Express uzay aracı yaklaşık 14 yıldır yörüngesinde döndüğü kızıl gezegenden elde ettiği çok önemli görseller ve bilimsel verileri Dünya’ya göndermektedir. Fakat uzay aracının gönderdiği son fotoğraf Mars’ın şu ana kadar elde edilen en etkileyici fotoğraflarından biri olabilir.

Avrupa Uzay Ajansı’nın ilk büyük gezegenler arası görevi olan Mars Express uzay aracı, 19 Haziran 2017’de kızıl gezegenin güneyinden Kuzey Kutbundaki Planum Boreum’a kadar uzanan bir geniş açılı fotoğraf çekti. Fotoğraf öylesine geniş bir alanı içine alıyor ki, Mars’ın Güney Kutbu’na yakın olan Ascraeus Mons ile Kuzey Kutbu aynı karede yer alıyor.

Bizim için Kuzey Kutbu yukarıda, Güney Kutbu aşağıda olsa da Mars Express’in çektiği bu fotoğrafta tam tersi bir durum söz konusu. Fotoğrafın alt kısmında gördüğünüz buzullar Mars’ın Kuzey Kutbu’nda, üst tarafta gördüğünüz dağlar ise kızıl gezegenin Güney Yarımküre’sinde bulunmaktadır.

Fotoğraf böylesine geniş açılı olunca içeriği de oldukça zengin oluyor. Fotoğraf’ın üst-orta kısmına baktığınızda kızıl gezegenin en büyük volkanlarından biri olan Alba Mons’u görebilirsiniz. Onun hemen yukarısında ise biraz daha küçük olan Ascraeus Mons yer alıyor.