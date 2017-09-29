Mars Görevi Öncesi NASA'yı 'Seks' Korkusu Sarmış!

Mars görevi öncesi sızdırılan gizli bir rapora göre NASA'yı bir de seks korkusunun saldığı ortaya çıktı.

Bugün elde edilen bir rapor, Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin Dünya dışı görevlere karma mürettebat gönderilmesinden oldukça endişe duyduğunu ortaya çıkardı.

Uzaya çıkan ilk İngiliz astronot olan Helen Sharman'ın söylediklerine göre NASA, astronotların uzayda cinsel ilişkiye girmesinden endişe duyduğunu belirtti. Londra'da düzenlenen New Scientist Live Festival'da konuşan Sharman, Mars göreviyle ilgili söz konusu düşünleri içeren resmi bir çalışmanın yapıldığını açıkladı. Fakat bu raporun hiçbir zaman yayınlanmadığı belirten Sharman, birkaç yıl önce bu rapordan haberdar olduğunun altını çizdi.

Konuşmasına devam eden İngiliz astronot, raporda uzaya giden mürettebatın ya tamamen kadın ya da erkekten oluşması gerektiği verilerine ulaşıldığını kaydetti.

NASA'nın kadınlardan oluşan mürettebatı daha uygun gördüğünü açıklayan 54 yaşındaki astronot, kadınların daha çok iş birliği içerisinde olduğundan dolayı, erkeklere nazaran daha az sorun yarattığını vurguladı. Henüz uzayda cinsel ilişkinin ne gibi sakıncalar doğuracağını bilemiyoruz, ancak 1-1.5 yıl süren görevlerde uzayda doğum yapmanın oldukça korkunç bir seneryo olduğunu söylemek sanırım yanlış olmaz.