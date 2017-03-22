Mars'ın Üzerinde Uçmanın Neye Benzediğini Merak Ettiniz Mi?

Film yapımcısı NASA'nın Mars fotoğraflarını birleştiriyor, sonuç? Nefes kesen bir video!

Finlandiyalı film yapımcısı Jan Fröjdman, NASA'dan aldığı binlerce görüntü ve 33.000'nin üzerinde referans noktasını kullanarak oluşturduğu videosuyla, Mars'ın üzerinde uçmanın nasıl bir şey olduğunu gösteriyor.

Milyonlarca yıl önce, komşumuz kırmızı gezegen Mars, muazzam okyanuslarla, buz tabakalarıyla, göller, nehirler ve hatta yüzeyini örten volkanlarla kaplıydı. Fakat dünyanınkine benzer atmosferinden yoksun kalınca; bir zamanlar gezegenimize çok benzeyen kızıl gezegen, jeolojik tarihi hakkında bize pek çok bilgi veren devasa çukurlar, engebeler, dağlar ve sönmüş volkanlarla kaplı, ıssız ve kurak bir yere dönüştü.

Hakkında olası tüm bilgileri toplamak için, pek çok uzay ajansı Mars'a uzay araçları gönderdi. Örneğin NASA'nın keşif aracı Mars Reconnaissance Orbiter 2006'dan

beri kırmızı gezenin etrafında gezinip, hakkında bilgi topluyor. MRO, bugüne dek kırmızı gezegen ve geçmişi hakkında daha fazla bilgi edinmemizi sağlayan sayısız

görüntü yakaladı. Fakat ne yazık ki, hiçbirimizin Mars'tan bir video yayını izleme şansı olmadı ve bazılarımız Mars'ın üzerinde uçmanın nasıl bir şey olduğunu merak

ediyor olabilir.

Meraklılarını, videoya alabiliriz çünkü yapımcı 4 buçuk dakikalık videosunda Mars'ın üzerinde uçmanın neye benzediğini gösteriyor:

Fröjdman, anatollerin, kraterlerin, kanyonların, dağların her birindeki ayırt edici özellikleri tespit etti ve onları görüntü çiftleri arasında eşleştirdi. Panoramik 3D etkisini yaratmak içinse, görüntüleri referans noktalarından bir araya getiren yapımcı ve bunları bir çerçevede videolaştırdı. Wired'a konuşan Fröjdman, "Oldukça yavaş bir süreçti." diyor.