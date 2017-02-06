Mars, Sanılanın Aksine Daha Hızlı Bir Şekilde Kuraklaşmış

Colorado Boulder Üniversitesi’ndeki ekibin yaptığı keşif bu zamana kadar bilim dünyasında inanılanın aksine, Mars’ın suyunu çok yavaş bir şekilde değil, daha hızlı bir şekilde kaybetmiş olabileceğini gösteriyor.

Bilim insanları, uzun zaman boyunca Mars’ın su kaynaklarını yavaş yavaş kaybettiğine inandılar. Fakat bu inanış, Colorado Boulder Üniversitesi’ndeki bir ekibin yaptığı keşif sayesinde ortadan kalkacak gibi görünüyor. Ekip, Mars'ın hidrojenin çok hızlı bir şekilde uzaya sürüklenmesine yol açmış olabilecek bir kaçış rotasına sahip olduğunu keşfetti. Yani Mars, sanıldığı gibi yavaş bir şekilde kurak bir hale gelmemiş olabilir.

Mars Express verisi, su moleküllerinin Mars’ın daha sıcak mevsimlerinde normalde daha yüksekte süzüldüğünü ve bunun Dünya’da suyun yere yakın durmasına neden olan soğuk tuzak benzeri bir olaya neden olmadığını gösteriyor. Moleküller gezegenin ortasındayken mor ötesi ışık, onların oksijen ve hidrojene ayrılmasına neden oluyor. Ve hidrojen, çok hafif olduğu için Mars’ın yer çekiminden kurtulması çok zor olmuyor.

Tam olarak durumu anlayabilmek için daha fazla bulgu gerekiyor, fakat bu çıkarımlar oldukça büyük bir önem taşıyor. Bu durum, Mars’ın suyunu çok ciddi bir şekilde farklılaşan hızlarda kaybetmiş olabileceğini gösteriyor. Ayrıca bu bulgular, diğer gezegenlerin Dünya gibi davranmadığına da işaret ediyor.