Mars, Sanılanın Aksine Muazzam Bir Uyduya Sahip Olabilir!

Tozlu, kırmızı komşumuzun yörüngesinde dönüp duran iki ufak patates, Phobos ve Deimos. Güneş sistemindeki en kötü uydular listesinde başı çekiyorlar gibi görünse de, varlıkları Mars'ın geçmişi hakkında çılgınca bir hikaye anlatıyor olabilir.

Purdue Üniversitesi'nden bir yüksek lisans öğrencisi, Mars'ın uyduları Phobos ve Deimos'un nasıl oluştuğunu anlamak için bir model oluşturdu. Çılgın sonucu ise: Gezegen, tarihi boyunca, Satürn'ün sahip olduğu gibi bir halka sistemine sahip olmakla, peşinde gezip duran oldukça minik uydulara sahip olmak arasında gidip geldi ve gidip gelmeye devam edecek!

Uydumuz olan Ay büyük olasılıkla, yaklaşık dört buçuk milyar yıl önce; gezegenimiz bebekliği diyebileceğimizi erken bir tarihte, oldukça büyük bir çarpışma sonucu ortaya çıktı. Aşağı yukarı aynı dönemde Mars'ın da benzer bir çarpışma yaşamış olması oldukça muhtemel.

Indiana'daki Purdue Üniversitesi'nden, çalışmanın sahibi Andrew Hesselbrock, Gizmodo'ya verdiği demeçte, "Benim görüşüm, Phobos'un tek bir çarpışma sonucu oluşmadığı yönünde. Bunun yerine en şiddetli darbe, Mars'a çarpıp onu parçalara ayırmak yerine, büyükçe bir uydu yarattı." açıklamasını yaptı. Bir başka deyişle, bir zamanlar Mars'ta oldukça uzunca bir süre önce parçalara ayrılmış ve bir halka sistemi oluşturan uydu vardı. Zamanla, bu halka sistemi Mars'ın çekim kuvveti altında kümelenmeye ve aynı zamanda parçalara ayrılmaya devam etti ve geriye sadece iki küçük uyducuk Phobos ve Deimos kaldı. Phobos'un parçalara ayrıldığını biliyoruz, yani eninde sonunda Mars'ın etrafında başka bir halka oluşabilir.

Hesselbrock'un simülasyonu, fiziksel denklemlere eklenmiş ve bilgisayardan elde edilen verilerden oluşmakta. Model, bu halkaların üçte yedisinin Mars tarihi boyunca oluştuğuna işaret etmekte. Phobos'la ilgili olaraksa, uydunun yüzde 80'inin Mars'ın yüzeyinde kalacağı, yüzde 20'sininse önümüzdeki 70 milyon yıllık süreçte yeni bir uydu oluşturacağını öngörmekte.

Hesselbrock, çalışmasının sonuçlarını bugün Nature Geoscience'ta yayımladı.