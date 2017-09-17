Mars Simulasyonu Ekibi 8 Ay Sonunda Geri Dönüyor

Dünya'nın en aktif yanardağlarından olan Hawaii yanardağının çevresinde, Mars'ın koşullarında yaşamayı simüle eden ekibin görevi, 8 ayın sonunda bitiyor.

Hawaii Volkanı çevresinde Mars'taki yaşamın simulasyonu için oluşturulan bölgede, görev yapan 2 erkek ve 4 kadından oluşan ekibin görevi bugün bitiyor. Mars'a bir görev yapılırsa 111 metrekarelik bir istasyon içerisinde, gezegen üzerinde yaşayacak ekibin psikolojik ve sosyal anlamdaki yaşamlarını simüle etmeyi amaçlayan deneye NASA 2.5 milyon dolar bir fon ayırmıştı.

Hawaii'deki ekip deneyin gerçeğe en yakın şekilde yapılması adına, 111 metrekarelik bir alanda, sadece görev ekibinin yiyeceği yiyecekleri tüketerek 8 ay boyunca yaşadı. Dışarıya sadece basınç elbisesiyle çıkan ekip aynı zamanda, ekip dışında birileriyle irtibat kurduklarında, 20 dakikalık bir gecikme üreten bir sistemle iletişim kurabildiler. Deney boyunca stres seviyelerini ölçen cihazlara bağlı olarak yaşayan ekibin, görevinin bitmesiyle birlikte olası bir Mars göreviyle ilgili çok önemli verileri ortaya çıkaracağı düşünülüyor.

Projenin baş araştırmacısı Kim Binsted'e göre, bu tip bir gezegen dışı görevde ekip uyumunun sağlanması çok önemli. Bu yaptıkları 5. simulasyon görevi olduğunu belirten Binsted, her simulasyon deneyinde, ekiplerin olası bir dış gezegen görevinde çok uzun süre bir arada kalacakları için anlaşmazlık olmasının kaçınılmaz olduğunu, ancak doğru bir ekip uyumuyla anlaşmazlıkların hızlı bir şekilde çözülebileceğini belirtti.

2030 yılı içerisinde gerçekleştirilmesi beklenen Mars görevine kadar, ekibin aylarca uzay yolculuğu ve üzerine aylarca Mars yüzeyinde yaşayabilmesi kadar, psikolojik ve sosyolojik uyumun olası problemlere karşı çok önemli olduğu biliniyor. Olası bir Mars yolculuğu için NASA bu tip simulasyon deneylerine devam edecek. 5. simulasyon deneyinin ise daha verileri paylaşılmadı. Ancak eminiz ki her bir görevde Mars'a yolculuğa insanlık olarak daha yakınız.