Mars'ta 2 Milyar Yıl Boyunca Patlayan Bir Volkan Keşfedildi

2012 yılında Cezayir’de bulunan ve kaynağının Mars olduğu anlaşılan bir göktaşı üzerinde yapılan incelemeler sonucunda, Mars’taki bir volkanın 2 milyar yıl boyunca aralıksız bir şekilde patladığını keşfetti.

Aynı bizim gezegenimizdeki gibi, Mars’ta da birçok volkan bulunuyor. Hatta Mars, Güneş Sistemi’ndeki en büyük volkan olan Olympus Mons’a ev sahipliği yapıyor. Bu volkan, tam 27 kilometre uzunluğua sahip. Araştırmacılar, Mars volkanlarının büyük olmasının yanı sıra, patlama sürelerinin uzunluğu açısından Dünya’daki volkanlardan farklı olduklarına dair bir kanıt buldu.

2012 yılında Cezayirde, avuç içine sığabilecek kadar küçük ve sadece 200 gram ağırlığında olan sıradışı bir göktaşı bulundu. Bilim adamları, bu göktaşını Kuzeybatı Afrika 7635 olarak adlandırdı ve bu göktaşı, Mars volkanları hakkındaki bazı merak uyandıran gizemlerin anlaşılmasını sağladı.



Mars'taki Yaklaşık 27 Kilometre Uzunluğundaki Olympus Mons Volkanı

Bu göktaşının incelemesiyle elde edilen bulgular, Science Advances adlı dergi de yayınlandı. Göktaşının analizi, bilim insanlarını yaklaşık 2,4 milyar yıl öncesine götürdü. Bu oldukça şaşırtıcıydı, çünkü kaynağının Mars olduğu tespit edilen 100 göktaşından 10 tanesi, Kuzeybatı Afrika 7635 adlı bu göktaşıyla aynı gruptandı ve bilim adamları, bu 10 göktaşının da yaklaşık 500 milyon yıl öncesine ait olduklarını söylüyorlardı.

Kuzeybatı Afrika 7635’in de aralarında bulunduğu bu 11 göktaşının hepsi, yaklaşık olarak 1,1 milyon yıl boyunca kozmik ışınlara maruz kalmıştı. Fakat, Kuzeybatı Afrika 7635 ve diğer 10 göktaşı arasındaki yaş farkı, belirli bir volkanın patladığı yerde en az 2 milyar yıllık bir süre olduğu anlamına geliyor. Yani 2 milyar yıl boyunca Mars’ın yüzeyinde bir yerde, sürekli bir tür magma dumanı vardı. Bilim adamları, Dünya üzerinde buna benzer bir olayın hiç gerçekleşmediğini söylüyorlar.

Araştırmacılar, Kuzeybatı Afrika 7635 göktaşının Olympus Mons’tan gelip gelmediğini bilmiyorlar. Ama Olympus Mons’tan gelmiş olma ihtimali mevcut.