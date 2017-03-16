Mars'ta ABD Büyüklüğünde İki Kum Fırtınası Gerçekleşti!

Mars'ın yüzeyi ve fırtınaları dünyadan çok daha çetin geçiyor. Mars'ta yalnızca iki hafta içerisinde iki sefer kum fırtınası koptu. İki fırtına da Amerika büyüklüğüne ulaştı.

Mars, Dünya'nın kardeş gezegeni. Muhteşem görüntüsüyle yıllardan beri iştahımızı kabartan Mars, insanoğlunun Dünya’dan sonra koloni kurmak istediği ilk gezegen. 2030 yılına kadar Mars’a gidilerek orada koloni kurmayı hedefleyen NASA, bunu yapabilmek için elinde bulunan bütün teknolojiyi Mars’a yönlendirmiş durumda. Dünya’dan daha fazla gözetlenen Mars’ın her hareketi gözleniyor, not düşülüyor ve oraya giden ekibin nasıl sonuçlarla karşılaşacağının farkına varılıyor.

NASA, yaklaşık iki hafta önce Mars’ta Amerika’nın yüz ölçümünden daha büyük bir fırtınanın çıktığını belirtmişti. Bundan hemen iki hafta sonra yine aynı büyüklükte bir fırtına daha çıktığını belirtti. İki hafta gibi kısa sürelerle fırtına çıkması bilim insanlarının kafasında soru işaretleri oluşmasını sağladı. NASA’nın Jet Propulsion Laboratory’de ki Mars programının başında yer alan bilim insanı Richard Zurek yaptığı açıklamada, anlamak istedikleri şeyin Mars’ın havası olduğunu belirtti.

Mars’ta oluşan fırtınalar kum fırtınası halinde oluyor. Bilim insanları şu ana kadar elde ettikleri bilgiye göre fırtınaların özellikle ilkbahar ve yaz aylarında gerçekleştiğini belirtiyorlar. Yörünge her 100.000 yılda bir değişim geçiriyor, bu yüzden daha eski zamanlarda Mars’ın yüzeyi ve fırtınaları çok daha farklı olabilirdi.

Bilim insanları 2030’a kadar, Mars’ın havasını ve diğer yüzlerce verisini öğrenerek Mars’ı yaşanabilir kılmanın yollarını arayacak.