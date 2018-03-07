Mars’ta Ayak İzi Bulunduğu İddialarına NASA’dan Cevap Geldi!

Mars’ta fosilleşmiş ayak izlerinin bulunduğunu belirten Dr. DiGregorio’nun iddialarına NASA’dan cevap geldi.

Mars’la ilgili pek çok kitap yazan Buckingham Üniversitesi araştırma görevlisi Dr. DiGregorio, Mars’ta çekildiğini iddia ettiği bir fotoğrafı paylaşarak, NASA’nın Marslıları gizlemeye çalıştığını açıkladı. Mars’ta çekilen fotoğraflarda, uzaylıların fosilleşmiş ayak izlerinin bulunduğu düşünülüyor. Tüm dünyada birden gündem olan ayak izleri, NASA’yı konu hakkında açıklama yapmak zorunda bıraktı.

NASA, Dr. DiGregorio’nun “ayak izleri” olarak tanımladığı fotoğrafların gerçekte çok daha küçük, hatta bir susam tanesi boyutunda olduğunu belirtti. Mars yüzeyinde bulunan taşların kristal düzeninden kaynaklanan bir şekil olduğunu düşündüklerini belirten NASA’nın Mars Curiosity bilim ekibinden Sanjeev Gupta, bu şekillerin alçı taşı kristallerinde görüldüğünü açıkladı. Benzerlerinin Dünya’da da gözlemlendiğini ve benzeri şekiller yarattığını söyleyen Gupta, bunların Mars’ta yaşam olduğunu kanıtlamadığının altını çizdi.

Normal görselde fosilleşmiş bir ayak izi varmış gibi gözükse de, gerçek boyutu olmadığı için görsel yanıltıcı olabiliyor. İngiliz Daily Star gazetesine konuşan Dr. DiGregorio, fotoğraftaki görselin bir yıldan beri Mars’ta çekilen fotoğrafların hiçbirinde olmadığı, daha sonrasında ise birden ortaya çıktığını belitti. NASA’nın insanlara bunu söylememek için özellikle gizlediğini belirten Dr. DiGregorio, fosilleşmiş ayak izlerinin Mars hakkında düşünceleri farklı bir noktaya taşıdığını belirtti.