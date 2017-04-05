Mars'ta "Bermuda Şeytan Dörtlüsü" Ortaya Çıktı!

Gezegenimiz ile Mars arasındaki benzerlikler, şu anda bilim insanlarının anlayış sırlarının çok ötesinde. "Bermuda Şeytan Dörtlüsü" olarak nitelendirebileceğimiz yapı bunu doğruluyor.

Mars'ta kozmik olduğu kadar bir büyüleyici bir jeolojik uyum var: Olympus Mons'un merkezini oluşturduğu Pavonis Mons, Arsia Mons ve Ascraeus Mons isimlerindeki dağlar, Mars yüzeyinde inanılmaz bir ahenk oluşturuyor.

Bir UFO araştırmacısı, Mars yüzeyindeki özellikleri ortaya çıkardığını "iddia" ediyor: Olympus Mons son derece volkanik bir yapıya sahipken; Pavonis Mons, Arsia Mons ve Ascraeus Mons, kırmızı gezegenin yüzeyinde bir “üçlü yapı” oluşturuyor. Hatta söz konusu üçlü, dünyamızda hala varlığı kanıtlamayan efsanevi yapı “Bermuda Şeytan Üçgenini” andırıyor. Söz konusu muazzam kütleler, Mars'ta Tharsis bölgesinde bulunuyorlar ve bu alana “Tharsis Montes” adı veriliyor.

Tharsis Montes yanardağları, güneybatıdan, kuzeydoğuya doğru uzanan bir çizgide yaklaşık 700 kilometrelik alanı işgal ediyorlar. Asıl çarpıcı nokta ise tüm dağların birbirilerine tam olarak eşit aralıklarla yerleşmiş olmaları. Dahası doğa harikaları, Tharsis Montes'in kuzeydoğusunda yer alan volkanik merkez hattın üzerinde. Biri aktif, dört yanardağın da çöküntü özellikleri ve çatlakları mevcut. Akıl sır ermeyen çizgi, gezegenin önemli bir yapısal özelliğini açıkça temsil ediyor ancak kökeni tanımlanamıyor. Olympus Mons ailesi, aynı zamanda Güneş Sistemi'ninde saptanan en yüksek dağlar konumunda. Sistemin açık ara büyük gezegeni Jüpiter'de bile bu kadar yüksek dağlar keşfedilmedi.

