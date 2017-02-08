Mars'ta Bulunan Kayalar,Bilim Dünyasının Kafasını Karıştırdı

NASA’nın Curiosity keşif aracının Mars’ta bulduğu tortul kayalar, gezegende yaklaşık 3,5 milyar yıl önce bir göl olduğuna işaret ediyor. Ancak o zamanlar gezegenin yüzey sıcaklığı, sıvı suyun var olması için yeterince sıcak olmadığı için bu mümkün değildi. Bu durum bilim insanlarının bir çıkmaza girmesine neden oldu.

Bilim dünyası, bir zamanlar Mars’ın kısmen suyla kaplı olduğunu kabul eder. NASA’nın Curiosity keşif aracından edinilen yeni veriler ise, milyonlarca yıl önce Kızıl Gezegen’de bir göl olduğuna işaret ediyor. Ancak bu çok mantıklı değil, çünkü o zamanlar Mars’ın yüzey sıcaklığı sıvı suyun var olması için yeterince sıcak değildi.

Curiosity keşif aracı, 3,5 milyar yıl önce Mars’ın Gale Krateri’nde bulunan bir gölde tortulaşmış gibi görünen tortul kayalar buldu; fakat bu durum, sönük genç Güneş paradoksuna girilmesine neden oluyor. O zamanlar Güneş, bugün yaydığı enerji miktarının yaklaşık %70’ini yayıyordu. Mars, suyu sıvı halde tutabilen bir sera etkisi oluşturmak için yeterli karbondioksite sahip olmadığı için gezegenin atmosferi, bu ısı eksikliğini dengeleyemezdi. Bu da sıvı suyun Mars’ta bulunmasını imkansız kılardı. Ancak bu yeni kanıt, bunun aksini iddia ediyor.

Bu paradoks, yakın zamanda çözülecek gibi görünmüyor, fakat Curiosity veri toplamaya devam ettikçe ve Mars’ta daha fazla görev planlandıkça kuru ve cansız gezegenin nasıl o kadar ıslak olduğunu öğrenmeye biraz daha yaklaşmamız gerek.