Mars'ta Daha Önce Yaşam Var mıydı?

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Araştırmacıların ve insanların kafasını kurcalayan 'Mars'ta yaşam olup olmadığı' sorusunun çözümü Mars'taki kayalıklarda gizli olabilir.

Araştırmalara göre Mars'ın eski göllerinin çevresinde bulunan demir açısından zengin kayalar, bir zamanlar bazı canlılara ev sahipliği yapıyor olabilir. Araştırmacılar, göl yataklarının etrafında bulunan bu kayalıkların milyarlarca yıl önce canlılar için yaşanabilecek en uygun yer olduğunu düşünüyor. 
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Mars'ta yaşam olup olmadığıyla ilgili olan konuya ışık tutabilecek bu çalışmaya göre Mars'ta 4 milyar yıl önce bu kayalıklarda yaşam belirtisi olabilir. Araştırmacılar, Mars'ta bulunan kayalıkların Dünya'dakinden çok daha iyi korunduğunu da belirtti. 

2020 yılında gerçekleşecek Mars keşfinde de astronotlar incelenmesi amacıyla kayalıkları Dünya'ya getirebilirler. Edinburgh Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından yapılan son çalışmalar, Mars keşif aracının da nereye inmesi gerektiğine dair de bilim insanlarına fikir verecektir.

Kaynak : https://phys.org/news/2018-05-mars-harbor-life-billion-years.html
Etiketler: mars, uzayda yaşam
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