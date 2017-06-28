Mars'ta Fosilleşmiş Kemiklere Benzeyen Parçalar Bulundu!

NASA'nın Curiosity robotu Mars'tan inanılmaz görüntüler yolladı. Görüntüler düşünüldüğü gibiyse, dünya dışında yaşamın ilk somut kanıtına şahit olduğumuz söylenebilir.

2030 yılına kadar Mars’a ilk insanlı uçuşlarını tamamlaması beklenen NASA, 2009’da Mars’ın yüzeyini araştırması için gönderdiği Curiosity isimli kaşif robotu sayesinde dünyamız dışında canlı yaşama ait bir kalıntıya ulaşmış olabilir. Üstelik mikroorganizma yaşamından bahsetmiyoruz; son derece karmaşık bir canlıdan kalmış çok önemli görüntüler ortaya çıktı.

Geçen hafta Curiosity tarafından yayınlanan görselde dairesel bir kayalık fotoğraflanmıştı. NASA’nın paylaşımının ardından UFO avcılarının ilgisini çeken görseller, kalça kemiğine benzeyen bir kemiği gözler önüne seriyor.

Dünya dışında yaşamla alakalı bu kadar ciddi bir görselin ilk defa yayınlandığını iddia eden UFO avcıları, eğer çok garip şekillenmiş bir taş değilse bunun uzaydaki yaşama ait ilk somut kanıt olabileceğini söylüyorlar.

Bir zamanlar Mars’ın suyla ve akıllı yaşam formlarıyla dolu olduğunu düşünen bazı bilim insanları, dünyaya yaşamın ilk olarak Mars’tan geldiğini düşünüyorlar.