UFO Avcısı Scott C. Waring: Mars'ta Hayattan Çok Daha Fazlası Var!

UFO avcısı Scott C. Waring ve jeolog John Grotzinger , NASA'nın paylaştığı fotoğraflar hakkında çarpıcı iddialarda bulundu.

Birkaç gün önce NASA, Mars yüzeyine ait bazı fotoğraflar yayınlamıştı. Bu fotoğraflar Amerika'nın ünlü UFO avcısı Scott C. Waring ve ünlü jeolog tarafından John Grotzinger yorumlandı. İddialar çok çarpıcı.

Mars'ta dev bir kaşık bulunduğuna dair haberi birkaç gün önce sizinle paylaşmıştık. Ne var ki NASA'nın paylaştığı fotoğraflarda başka bulguların bulunduğu da savunuluyor. Scott C. Waring, söz konusu fotoğrafları farklı bir açıdan yorumluyor.

Scott C. Waring, söz konusu fotoğraflar hakkında şu iddialarda bulundu:

"İncelediğim görseller, sadece Mars'ta yaşam olduğunun bir kanıtı değil, bizim sandığımızdan daha fazla insana benzediklerinin de kanıtı. Mars'taki canlılar aynı bizim gibi milyonlarca yıl içinde gelişmiş ve evrimleşmiş. Bu dört ayaklı hayvanı fotoğraflarda saptadım. Örümcek Maymun'a benzeyen bir figür. Fotoğraflarda başka anomaliler de saptadım: Evler, insana benzeyen varlıklar, çeşitli mimariler hatta dekoratif aksesuarlar. Bunlar gerekenden fazlasını ispatlıyor."

Kaliforniya Üniversitesi'nden jeolog John Grotzinger, resimlerini bir bilim adamı gözüyle inceliyor ve şu ifadeleri kullanıyor.

"Mars'ın yüzeyine baktığımda hiçbir aşırılık görmüyorum. Aksine karşımda yaşam için uygun bir habitat var. Mars'ın en alçak noktasında bir krater var ancak kesinlikle fazla asit saçmıyor. Asidofil bakterilerin yaşaması için elverişli bir ortama bakıyorum. Su ile uzun etkileşimli bir geçmişi ispatlayan kimyasal karmaşa var. Kimya ne kadar karmaşıksa, canlıların yaşama şansı o kadar yüksektir."

Elbette pek çok komplo teorisyeni Mars'ta hayat olup olmadığını NASA'nın bildiğini ama bildiklerini örtbas ettiğini savunuyor. Yakın gelecekte de istediğimiz cevapları almamız zor gibi görünüyor.