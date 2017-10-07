Mars'ta Hayatın Kökenine İşaret Edebilecek Fotoğraflar

Seçtiğimiz fotoğraflardan bazıları Mars'ta olası bir hayat belirtisine dair ip uçlarını yansıtırken, bazılarıysa diğer galaksilerden enstanteneler sunuyor.

Henüz Dünya’da hayatın gizemini çözemeyen bilim insanları, bu sefer de gözlerini Mars’a diktiler. Mars’a ait bir fotoğraf, hem Dünya’da hem de Mars’ta hayata dair bazı ip uçlarına kılavuzluk ediyor. Nasa’nın ‘Mars Keşif Uydusu’ nun çektiği görüntü, volkanik faaliyetle durağan suyun birleşimi sonrasında oluşmuş olabilecek yığınların bulunduğu bir bölgeyi yansıtıyor. Bu tip bir oluşum Dünya’da da, hayatın ilk aşamalarında gerçekleşmişti.

Netameli bir havayı yansıtan bu fotoğrafın haricinde bir başka ürkünç olanı var ki, onda da, NGC 4874 olarak adlandırılan dev galaksinin çevresine üşüşmüş yıldız kümeleri bulunuyor. Galaksinin çekim kuvveti, 30.000’den fazla küresel yıldız kümesini çekebilecek kapasiteye sahip (bilinen tüm galaksilerden daha fazla).

Kendi güneş sistemimize dönecek olursak; Avrupa Uzay Ajansı’nın ‘Mars Express’ adlı uydusunun çektiği bir fotoğraf, Mars’a ait bazı alanları yansıtıyor. Kızıl gezegen üzerinde bulunan bir krater, rüzgarın süpürüp getirdiği materyalleri toplayarak, çöküntünün içerisinde ilginç kum tepecikleri oluşturmuş.

Aynı zamanda Mars’ın çevresinde gezinen NASA’nın Mars Odyssey kaşifi de, kızıl gezegenin aylarından biri olan Phobos’un resmini, infrared olarak çekmiş. Patates biçimindeki ayın değişken yüzey sıcaklıkları bu fotoğrafta bir dizi renkle ifade ediliyor.

Son olarak bu haftanın yıldızı olan fotoğraf ise Güneş’e ait. Avrupa Uzay Ajansı’nın astronomi kulübünün çektiği fotoğrafa, havada uçan bir kuşla, Uluslararası Uzay İstasyonunun, Dünya’nın ana yıldızı Güneş'in önünden geçerken oluşturdukları X işareti biçimi yansımış.