Mars'ta Temiz Sudan Oluşan Buz Kütleleri Keşfedildi

Mars'ın yüzeyinin hemen altından başlayarak, 100 metre derinliğe kadar olan bölgelerde içilebilir, temiz sudan oluşan buz kütleleri tespit eden bilim insanları bu çalışmayı radar ya da sondaj robotlarının yardımı olmadan gerçekleştirmeyi başardılar.

Mars’ın yüzeyinin altında çok miktarda sudan oluşan buz kütelleri bulunuyor. Fakat bu buz kütlelerinin ne kadar temiz oldukları, ne ölçüde derin oldukları, biçimlerinin nasıl olduğu gibi özellikler, gezegenle ilgili araştırma yapan jeologlar için sır olmaya devam ediyor. Bu faktörler Mars’a seyahatin planlayıcıları için de önem taşıyor. İster geçici, ister kalıcı olsunlar gelecekte Mars’a seyahat edecek olanlar su içmek, ürün yetiştirmek ya da suyu hidrojen yakıtına dönüştürmek için gezegenin yüzeyi altında yer alan buz rezervleriyle ilgili detaylı bilgiye ihtiyaç duyacaklar.

Gezegende mevcut olan kirlilik, kayalıklar ve diğer atık maddeler, konuyla ilgili çalışma yapmayı güçleştiriyor. Mars’a inecek olanlar gezegenin yüzeyinin ilk birkaç santimetresini kazabilir, radarların elde edecekleri verilerle araştırmacıların, yüzeyin onlarca metre altında ne yattığına dair bilgi sahibi edinmelerini sağlayabilirler. Bununla birlikte jeolojik yapının buzul kütlelerine dair bilgiler (ilk 20 metre civarı) büyük oranda belirlenememiş durumda.

Fakat, gezegen yüzeyinin aşınıyor olması, radar ya da sondaj robotlarına olan ihtiyacı ortadan kaldıracak gibi görünüyor. Zaman içerisinde aşınarak çıplak hale gelmiş bir bölgenin tespitiyle bilikte Mars’ın alt katmanlarına ve bu katmanlarda yer alan buz kütlelerine dair doğrudan bir bakış elde edilebiliyor artık.

Bilim insanları bu tip bir alanı keşfettiklerini açıkladılar. Aslına bakarsanız NASA’nın ‘Mars Keşif Aracı’nda bulunan HiRISE adlı güçlü bir kamera kullanılarak, bu tip birkaç bölgenin keşfi gerçekleştirilmiş.

Science’ın bu haftaki sayısında USGS gezegen jeoloğu Colin Dundas’ın yönetimindeki araştırmacıların, erozyonla birlikte arazi yapısı çıplaklaşmış, altında buz kütleleri bulunduran sekiz adet büyük ve sarp çapraz bölge ile ilgili detaylı gözlemlerinin sunumu yayınlandı. Yayınlanan çalışma sadece bulunan su miktarını değil (Mars’ın bu özel bölgelerde çok sayıda buz kütleleri barındırdığı bilinen bir gerçek), aynı zamanda ne oranda kazmaya elverişli olduğuna dair bilgileri de içeriyor.

Söz konusu rezervler bir metre gibi sığ bir derinlikten başlayarak, gezegenin 100 metre derinliklerine kadar uzanıyor. Araştırmacılar mevcut suyun miktarı hakkında bir tahminde bulunmuyorlar ama yüzeye yakın bölgelerdeki buz miktarının, açıkta bulunan az sayıdaki bölgeden çok daha geniş çaplı olduğunu belirtiyorlar. Üstelik bu buzlar, son derece berrak ve temiz görünüyorlar.

Mars yolculuğu öncesinde Mars’ta bulunan sudan oluşan buz kütlesi rezervuarlarını tespit etmek için henüz vakit var. İnsanoğlu uzayın derinliklerine dalmadan önce, Ay’a tekrar dönüş yapacak gibi görünüyor. İyimser tahminlere göre Kızıl Gezegen’e varış, 2030 yılı civarında olacak. Nereye iniş yapılacağı, ziyaretin ne süreyle gerçekleşeceği ve bu yolculuktan neler elde edeceğimiz, bizi bekleyen kaynaklara bağlı. Ve tabii bunlar için ne kadar sıkı çalışma yapacağımıza.