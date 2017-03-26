Mars'ta Tsunamilere Bağlı Çarpma Kraterleri Keşfedildi

Bilim insanları, bir zamanlar Mars'ın bir bölümünü ortadan kaldıran, güçlü tsunamilerle bağlantılı olduğunu düşündükleri bir çarpma krateri tespit etti.

Çarpma krateri, Güneş Sistemi'ndeki (veya evrende başka bir yerde de olabilir tabii) bir gezegenin, uydunun veya başka bir katı cisimin yüzeyininde, daha küçük bir cismin yüzeye hiper hızla çarpasıyla oluşan bir dairesel çöküntü olarak tanımlanmakta.

Mars'ta bulunan bu krateri tespit eden ekipse, 3 milyar yıl önce Kuzey Mars'ta var olduğu düşünülen bir okyanusa daldığında, 150 metre yüksekliğinde dalgaların oluşumuna neden olan bir asteroidin var olduğuna inanıyor. Gezegenin kuzey ovalarında bulunan Lomonosov Krater'i, yüzeyde tsunami tortularının kaynağı olarak belirlendi ve detaylar 48. Ay ve Gezegen Bilimi Konferansı'nda (48th Lunar and Planetary Science Conference) ana hatlarıyla açıklandı.

Mars'ta bir zamanlar okyanus olduğu fikri son yıllarda geçerliliğini yitirmeye başlasa da, bazı bilim insanları hala Kızıl Gezegen'in kuzey enlemlerinde bulunan ova bölgesinin bir zamanlar okyanusla kaplı oluduğunu düşünüyor. Tsunami dalgalarının güney ovaları ile kuzey ovaları arasındaki sınırı yıkadığına dair giderek artan kanıtlar, hipotezin güçlenmesine yardımcı olmakta.

François Costard, Steve Clifford ve meslektaşları, görünüşe göre kuzey ovalarında çıkan ve güneyde de muhtemel bir eski kıyı şeridine akan tortu dağılımını belirledi ve haritalandırdı. Paris-Sud Üniversitesi'nden Dr. Costard, BBC'ye verdiği demeçte keşfi "Mars'ın kuzey ve güney yarım kürelerinin arasındaki çatallanan bölge boyunca tipik tsunami yatakları keşfettik. Bu da bir kuzey okyanusunun var olduğunu destekliyor." diye ifade etti.