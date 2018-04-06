Güneş Işığı Olmadan Çoban Salatası Malzemeleri Yetiştirildi

Antarktika’da görev yapan bilim insanları, insanların olası bir Mars yolcuğundaki yiyecek ihtiyaçlarına ilişkin araştırmalar yürütüyorlar. Bu büyük sorunu aşmanın en etkili yolu ise sebze yetiştirebilmek. Artık güneş ışığı olmadan marul, salatalık ve turp yetiştirmek mümkün.

Dünya dışındaki ilk çiftliği ne zaman inşa ederiz bilemiyoruz ama Almanya’nın Antarktika’daki araştırma üssü olan Neumayer III İstasyon’undaki bilim insanlarının güneş ışığı olmadan sebze yetiştirdiklerini biliyoruz. Üstelik 3.6 kilo marul, 18 salatalık ve tam 70 tane turp.

Güneş ışığının yokluğu dışında bu bitkilerin gelişimi sırasında böcek ilacı da kullanılmadı. Araştırmacılar, tekrar kullanılabilir bir su döngüsü sistemi ve besin kaynağı planladılar. Bu plan, LED lambaların aydınlatma şiddetinin, ortamın karbondioksit miktarına göre ayarlanması gibi özel durumlar içeriyordu.

Projenin mühendislerinden Paul Zabel "Şubat 2017 ortasında gerçekleştirdiğimiz ekim işleminden sonra, sistemlerin arızalanması ve güçlü fırtınalar gibi beklenmedi sorunlarla karşılaştık. Neyse ki planımız her şeyin üstesinden gelebildi” dedi. Söz konusu ürünler, uzun bir süre zarfından yetiştirilmiş olabilirler. Ancak bu daha başlangıç. Bundan sonrasında bilim insanlarının her hafta toplam 4 ila 5 kilogram sebze hasat etmesi planlanıyor.

Araştırmanın temel amacı, uzay ortamında sebze yetiştirmek için en ideal sistemi inşa etmek. Antarktika, yeryüzünde Mars’a benzeyen topraklarıyla bilim insanları için ideal ortam sunuyor. Güneş ışığının varlığından söz edebilsek bile Antarktika, üzerinde neredeyse hiçbir yenilebilir sebzenin yetişemediği donmuş topraklara sahip.

"Yeni bir gün, taze bir hasat. #Uzay seramız Eden-ISS'de üretilmiş ilk salatalıklarımız. #madeinantarctica!

Yakında eşinizin dostunuzun Mars’a giderken pazar siparişi vereceklerini düşünün. Artık domatesin kilo fiyatları cep yakar, esnaf kan ağlar. Gene de keyfimize bakarız :)