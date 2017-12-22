Mars'taki Sular Kayalar Tarafından Emilmiş Olabilir

Bilim insanları tarafından yapılan yeni bir araştırma, bir zamanlar nehirlerin aktığı Mars'ta suların nereye gittiğini anlamamıza yardımcı olabilir.

Mars'ın kuru, tozlu ve kıpkırmızı manzarasının yerinde bir zamanlar ılımlı bir arazi ve akan sular vardı. Ancak, Mars'ın sıcak, ve nemli bir gezegenden şimdiki haline nasıl geldiği tam olarak anlaşılamıyordu. Nature dergisinde yayımlanan yeni bir araştırma, bulunan bazı kanıtların bir zamanlar Mars'ın yüzeyinde akan suların şimdi kayaların içerisinde olabileceğini gösteriyor. Başka bir deyişle Mars'ın sularının kayalar tarafından sünger gibi içeriye çekildiği düşünülüyor.

Dağa önce de Mars'ın sularının yok olmasıyla ilgili birçok teori ortaya atılmıştı. Bazı araştırmacılar, Mars'ın elektromanyetik alanının çökmesi sonucu bu suyun kaybolduğunu öne sürmüştü. Birçok kişi ise Mars'ın yüzeyindeki suların üst tabakanın altında ve buzul halde olduğunu iddia etmişti. Ancak hiçbir teori kırmızı gezegende hala neden gözle görülür bir şekilde suyun olmadığını açıklayamamıştı.

Oxford'un Yer Bilimleri Bölümü'nden araştırmacılar, suyun ve gezegenin aynı şekilde tepki verdiğini ve kayaların suyu emdiğini düşünüyorlar. Bu durumun sadece gezegendeki suyu yok etmekle kalmadığı aynı zamanda kayaların oksidasyonunu da arttırarak gezegeni yaşanmaz hale getirdiği belirtiliyor. Dr. Jon Wade'in liderliğindeki araştırma ekibi ilk olarak, Dünya'daki kayaların bileşimini anlamalarına yardımcı olan modelleme yöntemlerini kullanarak bu sonuca vardıklarını kaydetti. Araştırmacılar, bu modellemeyle, kayaların reaksiyonları ile Mars'ın yüzeyinden çekilebilecek su miktarını hesapladılar.

Araştırma ekibi, analizlerinden sonra, özellikle de Mars yüzeyindeki bazalt kayaçlarının, tipik Dünya kayaçlarından yaklaşık% 25 daha fazla su tutabileceğini keşfetti. Wade'e göre, "insanlar bu soruyu uzun süre düşünmüş ancak basit kaya reaksiyonları sonucunda emilen suyun teorisini hiçbir zaman test etmemiştir." ifadelerini kullandı. Bu teoriye inanmak için ellerinde bir kanıtlar topluluğu olduğunu da belirten Wade, Mars'ın mevcut rengini alması için farklı bir reaksiyon gerektiğini de belirtti.

Wade yaşamın son bulmasıyla ilgili olarak ise "Mars'ta, bazaltik kabuğunu oluşturan yeni patlayan lavla reaksiyona giren su, sünger benzeri bir etki yarattı. "Su kaya reaksiyonu, kaya mineralojisini değiştirdi ve gezegensel yüzeyin kurumasına ve yaşamı zorlaştırmasına neden oldu." şeklinde konuştu.

Bu durum elbette Mars'ta artık yaşamın olmadığı anlamına gelmiyor. Zira araştırmacılar hala bu umutlarını saklı tutarak tartışmaya devam ediyorlar. Ve bu reaksiyon, sözde gezegeni zorlu hale getirirken, insanlar potansiyel olarak Mars'ı kolonize etme ve planlama yeteneğine sahiptirler. Buna ek olarak, bu yeni bulgu, hayatı sürdürme potansiyelinden şüphelenilen ötegezegenleri daha iyi anlamamıza yardımcı olabilir. Yani akan bir nehrin görünmemesi onun yok olduğu anlamına gelmez.