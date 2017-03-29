Standartlara farklı bir açıdan bakmayı deneyen bazı şirketler, oldukça "uçuk" projeler ortaya koyuyorlar. Mesela ters duran bir gökdelene ne dersiniz?

Artık paraşütle mi ineriz itfaiye mi çağırırız orası bilinmez, ama New York merkezli mimarlık şirketi Clouds AO tarafından ortaya atılan fütüristik “Analema Kulesi” tasarımı yerden ziyade gök yüzünden bir bina önerisi getirdiği projesini tanıttı.

Firmanın yaptığı araştırmalara göre binayı Dünya'nın etrafında dönen bir astroide bağlamak ya da asmak oldukça mümkün gözüküyor. Tasarım, yüksek güçlü kabloların Dünya yörüngesindeki bir asteroide bağlandığı firmanın başka bir projesi olan “Evrensel Orbital Destek Sistemi”ni kullanıyor.

Kule, yukarıdaki yörüngedeki asteroid yörüngesinde gezegenimizin üzerinde yüzen astroid üzerinde askıya alınmış. Clouds AO Mimarlık 24 saatte bir Dünya üzerindeki 8 farklı konumu baştan sona gezecek ve başlangıç noktasına tekrar dönecek bir rota bile planlamış.

Katların arasındaki basınç ve sıcaklık değişimlerine bağlı olarak pencerelerin boyutunun ve şeklinin bina boyunca değişmesi, incelikli detaylardan. Yeryüzü eğriliğinden dolayı daha fazla güneş ışığına sahip olacak olan üst pencereler, artan basınçla baş etmek için oval eğrilere sahip. Ayrıca güneş panelleri güç üretecek ve yağmur bulutlarından su ihtiyacı karşılanacak.

Şirket, planın gerçekten öte bir kurgu olduğunu düşünenlere, Avrupa Uzay Ajansı’nın astroit madenciliği projesini referans göstererek gerçekliğin ötesinde işlerin peşinde olmadıkları konusunda güvence vermeye çalıştı.

Clouds AO, daha önce NASA'nın Mars için 3D Baskılı Habitat Projeleri Yarışması'nı kazanan bir şirket. O proje ise muhtemel Mars yaşamı için kullanılacak üs olan Mars Buz Evi.

Siz bu iddialı proje hakkında ne düşünüyorsunuz. Aynı gün Dünya’nın 8 farklı yerini görmek, güzel bir deneyim olsa gerek :)