Mars ve Merkür'de Türkçe İsim Verilmiş Kraterler

Mars'ta, çapı 60 kilometreden küçük olmayan kraterler adlarını dünya yerleşkelerinden alıyor. Kratere ismi verilecek yerleşkeler genel anlamda 100 bin ya da daha az nüfuslu olanlar içinden seçiliyor. Mars'taki kraterler arasında Türkiye'den Sinop ve Tarsus adlı kraterler de mevcut.

Merkür'deki kraterler ise dünyanın çeşitli kültürlerinden tarihte iz bırakmış ve en az 50 yıldır ünlü olan sanatçıların, ressamların, filozofların, müzisyenlerin ve yazarların adını taşıyor. Kraterlere, halihazırda hayatta olan insanların ismi verilmiyor. Üzerinde birçok isim taşıyan 147 kilometre çapındaki büyük kraterin farklı parçalarına, 1976 yılında Uluslararası Astronomi Birliği tarafından onaylandıktan sonra ilk olarak 142 ünlünün ismi verildi. Akabinde bu rakam arttı ve günümüzde 389'a ulaştı.

Kratere ismi verilenler arasında bizim kültürümüze ait saygın kişiler var. Sabri Berkel, Mevlânâ Celaleddin Rumi, Halide Edip Adıvar ve Mihri Hatun. Bu isimlere ek olarak gezegenin solgun yüzeyinde Çaykovski ve Rodin arasındaki büyük çaplı bir krater bulunuyor, bu kraterin adı da Mimar Sinan.