Mars Yolculukları İçin İlk Adımı Atan Roketlerin Geri Dönüşü

SpaceX, 6 Şubat 2018 gününde, tüm zamanların en güçlü roketleriyle fırlatma yaparak tarihe geçti. Roketlerin taşıdığı temsili yük Tesla Roadster artık uzayda ve Mars yörüngesine doğru yol alıyor. Onu taşıyan üç Falcon 9 roketi ise planlandığı gibi yeryüzüne geri döndü.

Uzay ve havacılık sektörünü ele geçirmeye hevesli olan ve özel bir şirket olmasına rağmen NASA’ya roket satan SpaceX, muhteşem bir 2017 yılı geçirmişti. Yeryüzünden uzaya defalarca gönderilip geri getirilen Falcon 9 roketleri, bu kez tarihin en güçlü fırlatması için tek gövdede bir araya geldi.

Her bir Falcon 9 roketinin altında muazzam itiş gücünü sağlamak için 9 farklı Merlin motoru bulunuyordu. Falcon Heavy kapsülünü Dünya yörüngesinin dışına içindeki temsili Tesla Radster yüküyle fırlatmak, yüksek miktarda itiş gücü gerektiriyordu. Elon Musk, üç Falcon 9’u tek gövdede bir araya getirerek risk aldıklarını ve şanslarının %50 ile sınırlı olduğunu söyledi

Dün gece TSİ 23.45 sularında gerçekleşen fırlatma, beklentilerin aksine başarılı oldu ve Tesla’yı uzayın derinliklerine doğru 6 aylık bir tolculuğa çıkardı:

Bu uzun yolcuğun bir kısmını Falcon Heavy’den ayrılan üstü açık Tesla Roadster tek başına yapacak.

Görevini tamamlayan Falcon 9 roketleri, planladığı gibi yeryüzüne indirildiler:

Tekrar tekrar söylemek gerekiyor: Bu roketler daha önce kullanıldılar. Daha önce aynı bölgeye ayrı ayrı çeşitli yükler taşıdılar. Bu yüklerin içinde UIuslararası Uzay İstasyonu için ikmaller ve iletişim uyduları vardı. Bir de geçen ay gizlice gerçekleştirilmiş olan ve amacı açıklanmayan Zuma uydusu bulunuyordu.

Eğer her şey Falcon 9 roketlerinin yeryüzüne döndüğü anlardaki gibi büyüleyici bir şekilde devam ederse, Tesla Roadster, derin uzayda geçirdiği 6 ayın ardından aşağıdaki yörüngeye oturtulacak:

SpaceX Fırlatma Kontrol'den Bir Görüntü, Dünya'nın etrafında bir araba var"

İyi bir haberimiz var: Görevin en zor kısmı olan Dünya’nın yer çekiminden kurtulma çilesi bitti. Yani bundan sonrası sadece hesaplanan şekilde, diğer gök cisimlerinin de çekimsel alanı dahilinde tamamlanacak.

Yeryüzüne neredeyse aynı anda dönen Falcon 9 roketleri, başarılı bir iniş yaptıkları için tekrar kullanılabilirler. Roketlerin yeniden kullanaılabilir olmalarının getirdiği en büyük avantaj, mali kaynakların azaltılması. Çünkü geri dönüştürülebilir sistemler geliştikçe insanoğlu Mars’a bir adım daha yaklaşacak.

Ancak biraz muallakta bırakan üçüncü ve son Falcon 9’un, Antlantik Okyanusu’ndaki inişi hakkında henüz net görüntüler yayınlanmadı:

Diğer iki roketin inişini canlı yayında veren SpaceX, yayını beklenenden biraz daha erken kapattı. Yayını yapan SpaceX spikerleri oldukça gerginlerdi, bizler de haliyle ilk etapta sorun olduğunu düşündük. Sunucuların son cümlelerinden hareketle, üçüncü ve son Falcon 9’un Atlas Okyanusu üzerindeki Drone Ship üzerine indirildiği haberini aldık. Fakat bu inişe dair ne bir fotoğraf ne de video var.

Üstelik bu son roket, tüm sistemin Internal Core olarak adlandırılan çekirdek güçlendiricisini içeriyordu. Yani fazlasıyla yıpranmış olma ve inişin başarısız olduğu ihtimalleri akıllara geldi. Çekirdek motorun ve son Falcon 9’un kaderi ne olursa olsun, genel anlamda görevlerini gerçekleştirdikleri için tarih yazdılar.

SpaceX, bu başarıyla Falcon Heavy sisteminin tekrar kullanılabilir olduğunu kanıtladı. Düşük maliyetler, tekrarlanabilir uzay seferlerinin kilit noktası olacaklar. Belki uzaya bir daha Tesla göndermek zor olacak fakat aracın içindeki astronot kıyafeti gibi bir, hatta birkaç insan gönderilebilecek.

Dünya’nın çilesinden sıkılanlara selam verip yapamadıklarını yapan Spaceman, iyi günler diler: