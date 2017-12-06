Mars Yüzeyinde, Gizemli ‘Metal Küre’ Görüntülendi!

NASA’nın insansız Mars kaşifi, gezegenin yüzeyinden çektiği fotoğrafları göndermeye devam ediyor. Bu kez komplo teorilerini arşa çıkartacak şok edici verilerle karşı karşıyayız.

Mars’taki minik kaşiflerden yeni gelen fotoğraflar hiç de sıradan değiller. Dünya üzerinde antik çağlardan kaldıkları tespit edilen ve gizemi hala çözülemeyen dev metal küreler var. Aynı küreler, Mars’tan gelen bu görüntülerde de ortaya çıktılar.

Bugüne kadar Mars’ta çekilmiş ve büyük çoğunluğu sahte olan görüntüler üzerine sayısız efsane döndü. Bunlar internetin dipsiz kuyusuna atıldı ve zamanla unutuldular. Dünya’ya yeni ulaşan bir takım görüntüde ise bu kez unutulması güç şeyler var.

Olayın detaylarına geçmeden evvel o görüntüyü size sunalım:

Dev metal küreyi fark edebildiniz mi?

Bu fotoğraflar, doğrudan NASA’nın JPL projesinin internet sitesinden alındılar. Renklendirme işlemleri de gene uzay ajansı tarafından yapılıyor. Bildiğiniz üzere Dünya’dan uzak noktalarda çekilen görüntüler tek katman ve tek parça halinde ulaşmıyorlar. Bu görüntülerin bir süre boyunca işlenmesi gerekiyor ve nihai şekle bu sayede ulaşıyorlar.

Aynı kürelerin dünyanın çeşitli bölgelerinde olduklarını biliyoruz. En azından şimdilik bilim dünyası bu yapıların kimler tarafından ve hangi sebeplerle inşa edildiklerini bilmiyor.

Geçtiğimiz yıllarda Bosna’da bulunan bu metal küre fazlasıyla tanıdık geliyor:

Elbette bu toplar geçmiş uygarlıkların Mars’a gittiklerinin ya da Mars’tan buraya geldiklerinin somut birer kanıtı sayılamazlar. Diğer taraftan son derece gizemli olmaları ve bilimin muhtemelen uzun yıllar bu bağlantıya cevap veremeyecek olması şaşırtıcı. Bu arada Bosna’da keşfedilen bu küre hala sahipsiz ve orada duruyor. Aynı kürelerin bazı Asya ülkelerinde ve Orta Amerika’da da olduğu söyleniyor.

Sizce bu bir tesadüf mü yoksa komplo teorileri bu kez doğru yönde mi gelişiyorlar?