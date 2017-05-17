Mars Yüzeyindeki 'Açıklanamayan' Vadiden Yeni Görüntü Geldi!

Kızıl Gezegen Mars araştırmaları, tüm hızıyla devam ediyor. NASA’nın ikinci Mars aracından, araştırmacıların açıklamakta zorlandığı bir görüntü geldi.

Eğer Mars hakkındaki araştırmaları takip ediyorsanız, oradan gelen verileri ağırlıklı olarak Curiosity aracının gönderdiğini görürsünüz. Ancak NASA’nın gezegen yüzeyini araştırmak için gönderdiği bir araç daha var ve şu an Mars’ın en karmaşık bölgelerinden birisi olan Perseverance Vadi’sinde bulunuyor. Söz konusu açıklanamayan görüntü ise bu vadiden geliyor. Gezegen üzerinde yaşanmış büyük bir patlamanın izlerini bulunan vadide daha önce neler yaşandığı ise büyük soru işareti.

Opportunity adındaki varlığını bile unuttuğumuz bu araç, NASA tarafından 2003 yılında gönderildi. Geçen 14 yılın ardından emekliliği yaklaşan aracı, uzay ajansı hala belirli görevlerde tam fonksiyonlu bir şekilde kullanabiliyor.

Curiosity aracından çok daha ufak ve seri olan Opportunity, bu kez Perseverance Vadisi’ndeki bu izleri araştırmak için görevlendirildi. Mars'ı inceleyen bilim insanları, vadinin büyük bir patlama veya bir darbeyle oluştuğunu biliyorlar ancak hala net bir veri elde edemiyorlar. Gözlemci aracın bir sonraki görevi ise, vadiyi tamamen dolaşarak onu haritalamak olacak. İçerisinde şiddetli rüzgarlar, su ve çamur bulunduğu düşünülen vadinin nasıl oluştuğu, Kızıl Gezegen’in en büyük sırlarından birisi.

Bu iki aracın yakın zamandaki kapsamlı görevleri sayesinde ikiz gezegenimiz Mars’ı daha yakından tanıyabileceğiz. NASA’nın amacı, 2030 yılı için planlanan insanlı görevler için yeterince veriye kısa sürede ulaşmak.