Marslı Filmi Gerçek Oluyor: NASA Mars'da Patates Üretecek!

Marslı filminin ana konusu olan patates yetiştiriciliği gerçek oluyor. NASA, Mars'ta kurulacak koloninin ana yemeği olarak patatesi tercih ediyor.

Artık biliyoruz ki insanoğlunun yeni hedefi Mars olacak. Dünya dışında hiçbir gezegene ayak basamayan bizler için Mars önemli bir adım olacak gibi gözüküyor. Birçok kişi zor olan şeyin Mars’a gitmek olduğunu düşünüyor. Aslında NASA’nın hala beklemesinin sebebi Mars’a yapılacak yolculuk değil, yolculuk sonucunda orada ne yapılacağı. Çünkü bildiğiniz üzere, Mars’a yapılacak yolculuktan sonra buraya geri dönüş olmayacak. Mars yeni koloninin kurulacağı bir yuva olacak, haliyle o gezegeni yaşanabilir bir gezegen yapmamız gerekiyor.

NASA, şu anda tam olarak bunu gerçekleştirmeyi planlıyor. Bunun için en önemli kaynak su, oksijen ve yemek. Su sorununu nasıl çözecekler bilmiyorum ancak, oksijen ve yemek sorunu aynı anda çözülebilir. Oksijen ve su kısa vadede önemli olan şeyler, ancak yemek konusu Mars’ın çorak çöllerinde büyük sorunlardan birisi olarak gözüküyor.

Bilim insanları, bu konuda Andy Weir’in muhteşem kitabı Marslı’dan yararlanacak ve Matt Damon’ın oyunculuğu ile güzel bir filmi de olan Marslı’nın hayatta kalma mekanizmalarını kullanacaklar. Bildiğiniz gibi kitabın başkahramanı Mark Watney’in onu geri almaya gelen Mars ekibini beklerken hayatta kalma mücadelesini görüyorduk. Orada yer alan en önemli besin, bildiğiniz gibi patatesti. Çünkü patatesin hem besin değeri yüksek, hem zorlu şartlarda yetişmeye müsait, hem de yüzlerce farklı yemek yapılabilir. NASA da bu yüzden zorlu şartlarda patates üretmeye başlayacak. Mars yüzeyine en yakın yer olan Pampas de La Joya çölünde deneylere başlayacak olan NASA, 2030'lu yıllarda Mars’a açılmayı hedefliyor. NASA, bu sürece kadar birçok kez Mars’a insansız nakliye araçları yollayacaktır.

Yeni patates üretme sisteminin, dünyada var olan açlığı da önemli ölçüde engellemesi bekleniyor. 2015 yılında 795 milyon kişide küresel olarak yetersiz beslenme gözlemlendi. Bu sayı, dünya nüfusunda çok büyük bir yer ediyor.

Sizce patates dışında Mars’ta yetişebilecek ürünler başka neler olabilir?